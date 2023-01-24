Пэт Райли: «Карим был величайшим игроком всех времен из-за того, как долго он выступал»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Лейкерс Майами Пэт Райли Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Президент «Майами» Пэт Райли сравнил форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса с легендарным Абдул-Джаббаром.

«Я всегда говорил, что Карим был величайшим игроком всех времен из-за того, как долго он выступал. Карим был уникален. Он мог играть на высоком уровне, проводить по 80 матчей в год. Против него защищались два или три игрока, который просто лупили по нему. Он научился быть устойчивым психологически и готовым физически, чтобы играть целую вечность.

Еще я бы внес в этот список Майкла Джордана. Но Карим был величайшим в то время. Он выступал очень долго и делал это на высоком уровне, даже когда ему было за 40», – заявил Райли.

Абдул-Джаббар завершил карьеру игрока в возрасте 42 лет. Он дважды становился чемпионом НБА в составе «Лейкерс» за свои последние три сезона. Всего на его счету шесть чемпионских титулов.

В нынешнем сезоне 38-летний Джеймс набирает 29,8 очка, 8,5 подбора и 6,9 передачи. «Лейкерс» имеют результат 22-25 и занимают 12-е место на Западе.

Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»

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20 комментариев

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Андрей Садовников
Дада, очень удобно, про проигранную гонку с Джорданом уже же все забыли, а королём же нужно быть не просто по игре, а обязательно нужно ну хоть какой-то рекорд побить, а то чё получается, игрок уникальный, а значимого исторически ничего и не сделал лол. Как мне нравится (нет) это натягивание совы на глобус, когда от охов-вздохов надо перейти к тому, чтобы как-то сделать это всё историчностью)
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Zomourning33
Ответ Cash_flow
Спасибо, слышал об этом. Что из написанного мною бред? Боша я просто в качестве примера привёл, чтобы на фоне его выдающейся и долгой карьеры показать какая же глыба Леброн. Без проблем, давай поставим Ди Уэйда вместо Криса. 17 топ сезонов, 3 года на покое, Зал Славы через пару лет. Есть сомнения, что через пару лет Леброн всё ещё будет суперзвездой НБА и одним из лучших? У меня нет
Ты сравниваешь великого атлета. у которого не было серьезных травм всю карьеру с тем, кто по медицинским показателям закончил ее. Бош не мог повлиять на продолжительность своей карьеры никак - поэтому пример бредовый.

ОК. А во сколько Флеш пришел в лигу? А были ли у Леброна травмы колен, как у Вадика? Опять в молоко. Ты путаешь мягкое с квадратным. Если ты сравниваешь здорового, то сравнивай со здоровым, так будет логично.
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Cash_flow
Ответ Zomourning33
Ну и бред. Если бы не проблемы со здоровьем, то Бош играл очень долго. Все по разному играют и заканчивают. Кто-то плюёт на дисциплину как Ансвер, кто-то идиот как Аринаса, кто-то наркоман как Одом, кто-то травматик как Рой, а кому-то врачи ставят диагноз с которым и без баскетбола можно умереть в любое время, таким был Крис Бош.
Спасибо, слышал об этом. Что из написанного мною бред?

Боша я просто в качестве примера привёл, чтобы на фоне его выдающейся и долгой карьеры показать какая же глыба Леброн.
Без проблем, давай поставим Ди Уэйда вместо Криса. 17 топ сезонов, 3 года на покое, Зал Славы через пару лет. Есть сомнения, что через пару лет Леброн всё ещё будет суперзвездой НБА и одним из лучших? У меня нет
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Zomourning33
Ответ blooooomka
Сезон 79-80 финал. Мэджик 18,3 очка, 10,5 подбора, 9,4 передачи, 3,1 перехвата , 0,4 блок-шота в среднем за игру, Джаббар 31,9 очка, 12,1 подбора, 3,1 передачи , 1,1 перехват, 3,9 блок-шота. Вам не квжется , что именно здесь кое кого оьокрали по Мвп? Получил то Мэджик мвп финала...
Нет. Кроме циферок есть и влияние на игру. Да и в начале 80 выдавать трипл почти в среднем за игру для пг - это уму не постижимо.
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Zomourning33
Ответ Cash_flow
Отличный комментарий и отличный ответ на него 👍🏼 Когда читал о достижениях и долголетиии Карима представлял уже Леброна на его месте. И у Брона 4 из 4 безоговорочных MVP его чемпионских финалов А аргумент Райли, считаю, более чем имеет право на жизнь. Долголетие на ТОП левеле это жирнющий аргумент в пользу величия оллтайм. Крис Бош с Джеймсом на одном драфте ушел, 13 топ сезонов в НБА, лет 5 как закончил с баскетом уже в Hal Of Fame. А Леброн все ещё крушит кольца и набирает по 35-40 очков
Ну и бред. Если бы не проблемы со здоровьем, то Бош играл очень долго. Все по разному играют и заканчивают. Кто-то плюёт на дисциплину как Ансвер, кто-то идиот как Аринаса, кто-то наркоман как Одом, кто-то травматик как Рой, а кому-то врачи ставят диагноз с которым и без баскетбола можно умереть в любое время, таким был Крис Бош.
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Zomourning33
Ответ blooooomka
А вот действительно, если хорошенько поразмыслить , почему Джордан величайший , а не Джаббар? Титулов по 6, у Карима рекорд по очкам, в топе по подборам и блокшотам, больше всех в лиге мвп, долголетие тоже за ним? Ну да у Майкла лучший пер по игре, но и у Джаббара топы практически везде статистические. Просто к кому то уделяют больше внимания , к кому нет. Вот интересно было бы посмотреть на звезд 80ых-90ых в эпоху интернета и давления( например , как на Джеймса), как бы это на них повлияло. Я тут не хейтил Майкла, просто , если взять все достижения, Джаббар как минимум не хуже, как по мне...
Просто Майкл икона баскетбола. Никто так не популяризировал этот спорт как он, тем более лигу. Ну те самые Чикаго во главе с ним. Возможно лучшая команда в истории с лучшим лидером в истории. Я уже молчу про игру в защите, про скиллы в атаке, про грацию, пластику, характер и баззеры.

Почему Мэлоун не самый великий баскетболист? А почему не Карим? Наверно есть что-то большее, чем очки, блоки и другая статистика. Никто не стал Майклом Джорданом до самого Джордана, поэтому он и величайший. А рекорды созданы для того чтобы их бить.
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Оскар Муравьев
Ответ blooooomka
А вот действительно, если хорошенько поразмыслить , почему Джордан величайший , а не Джаббар? Титулов по 6, у Карима рекорд по очкам, в топе по подборам и блокшотам, больше всех в лиге мвп, долголетие тоже за ним? Ну да у Майкла лучший пер по игре, но и у Джаббара топы практически везде статистические. Просто к кому то уделяют больше внимания , к кому нет. Вот интересно было бы посмотреть на звезд 80ых-90ых в эпоху интернета и давления( например , как на Джеймса), как бы это на них повлияло. Я тут не хейтил Майкла, просто , если взять все достижения, Джаббар как минимум не хуже, как по мне...
Чемберлен провел почти на 500 матчей меньше абсолютный лидер по подборам в сумме и в среднем... И если бы считали блоки лидер по ним с большим отрывом.. Ну а про очки я вообще молчу
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realmaxx
Ответ blooooomka
А вот действительно, если хорошенько поразмыслить , почему Джордан величайший , а не Джаббар? Титулов по 6, у Карима рекорд по очкам, в топе по подборам и блокшотам, больше всех в лиге мвп, долголетие тоже за ним? Ну да у Майкла лучший пер по игре, но и у Джаббара топы практически везде статистические. Просто к кому то уделяют больше внимания , к кому нет. Вот интересно было бы посмотреть на звезд 80ых-90ых в эпоху интернета и давления( например , как на Джеймса), как бы это на них повлияло. Я тут не хейтил Майкла, просто , если взять все достижения, Джаббар как минимум не хуже, как по мне...
Отчасти потому что Майкл свои финалы не проигрывал, когда туда выходил (6 из 6 и всё такое, очень работает на мифологию Майкла).
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KUZMICH
Ответ Cash_flow
Отличный комментарий и отличный ответ на него 👍🏼 Когда читал о достижениях и долголетиии Карима представлял уже Леброна на его месте. И у Брона 4 из 4 безоговорочных MVP его чемпионских финалов А аргумент Райли, считаю, более чем имеет право на жизнь. Долголетие на ТОП левеле это жирнющий аргумент в пользу величия оллтайм. Крис Бош с Джеймсом на одном драфте ушел, 13 топ сезонов в НБА, лет 5 как закончил с баскетом уже в Hal Of Fame. А Леброн все ещё крушит кольца и набирает по 35-40 очков
Крис Бош завершил карьеру из-за болезни.
+1
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blooooomka
Ответ pon4ic
Карим в финале(5 матчей) : 33 + 14 + 3 при 55% с игры. Мэджик в финале(6 матчей) : 21 + 11 + 9 при 57% с игры. Но главное тут то, что в 5 игре финала Карим травмировался. Так что последнюю игру серии Лейкерс выиграли вообще без Карима, когда Мэджик вышел на позиции центра и сделал 42+15+7. Но там очень на тоненького, где-то читал, что сначала журналисты хотели отдать награду Кариму, но потом переголосовали и отдали Джонсону.
Ну вот я и писал ранее , что одна награда спорная ...
+1
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pon4ic
Ответ pon4ic
Карим в финале(5 матчей) : 33 + 14 + 3 при 55% с игры. Мэджик в финале(6 матчей) : 21 + 11 + 9 при 57% с игры. Но главное тут то, что в 5 игре финала Карим травмировался. Так что последнюю игру серии Лейкерс выиграли вообще без Карима, когда Мэджик вышел на позиции центра и сделал 42+15+7. Но там очень на тоненького, где-то читал, что сначала журналисты хотели отдать награду Кариму, но потом переголосовали и отдали Джонсону.
Initially, it is said that Kareem Abdul-Jabbar is going to be Finals MVP. However, because Kareem isn’t there (he was out with an ankle injury) Commissioner David Stern tells Magic Johnson that he could take the award instead.

Kareem was expected to accept the award over phone as he wasn’t at the arena, but Stern reportedly wanted Magic to receive the recognition in order to hype up his rivalry with Larry Bird.

Apparently, this is mostly true. According to former sports columnist and author Bill Livingston in Kareem’s 1990 autobiography, he and others changed their votes from Abdul-Jabbar to Johnson because CBS didn’t want to present an award to an empty seat.

Enough people changed their votes so that Magic Johnson won the Finals MVP based on a 4-3 count over Kareem.
+2
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pon4ic
Ответ blooooomka
Сезон 79-80 финал. Мэджик 18,3 очка, 10,5 подбора, 9,4 передачи, 3,1 перехвата , 0,4 блок-шота в среднем за игру, Джаббар 31,9 очка, 12,1 подбора, 3,1 передачи , 1,1 перехват, 3,9 блок-шота. Вам не квжется , что именно здесь кое кого оьокрали по Мвп? Получил то Мэджик мвп финала...
Карим в финале(5 матчей) : 33 + 14 + 3 при 55% с игры.

Мэджик в финале(6 матчей) : 21 + 11 + 9 при 57% с игры.

Но главное тут то, что в 5 игре финала Карим травмировался. Так что последнюю игру серии Лейкерс выиграли вообще без Карима, когда Мэджик вышел на позиции центра и сделал 42+15+7. Но там очень на тоненького, где-то читал, что сначала журналисты хотели отдать награду Кариму, но потом переголосовали и отдали Джонсону.
+4
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+4
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blooooomka
Ответ pon4ic
Ну смысл в том, что тяжело считать человека величайшим, если он даже в своей собственной команде не факт, что был лучшим. Тот же ЛеБрон безоговорочно был лидером в своих командах, разве что кроме последнего титула.
Сезон 79-80 финал. Мэджик 18,3 очка, 10,5 подбора, 9,4 передачи, 3,1 перехвата , 0,4 блок-шота в среднем за игру, Джаббар 31,9 очка, 12,1 подбора, 3,1 передачи , 1,1 перехват, 3,9 блок-шота. Вам не квжется , что именно здесь кое кого оьокрали по Мвп? Получил то Мэджик мвп финала...
+4
-2
+2
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Airman
Ответ blooooomka
А вот действительно, если хорошенько поразмыслить , почему Джордан величайший , а не Джаббар? Титулов по 6, у Карима рекорд по очкам, в топе по подборам и блокшотам, больше всех в лиге мвп, долголетие тоже за ним? Ну да у Майкла лучший пер по игре, но и у Джаббара топы практически везде статистические. Просто к кому то уделяют больше внимания , к кому нет. Вот интересно было бы посмотреть на звезд 80ых-90ых в эпоху интернета и давления( например , как на Джеймса), как бы это на них повлияло. Я тут не хейтил Майкла, просто , если взять все достижения, Джаббар как минимум не хуже, как по мне...
6 финалов - 6 mvp
+1
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+1
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pon4ic
Ответ blooooomka
Если я не ошибаюсь 2 мвп финала или 1 спорные для Мэджика, не в пользу Джаббара
Ну смысл в том, что тяжело считать человека величайшим, если он даже в своей собственной команде не факт, что был лучшим. Тот же ЛеБрон безоговорочно был лидером в своих командах, разве что кроме последнего титула.
0
-1
-1
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Cash_flow
Ответ pon4ic
Проблема в том, что у Карима при 6 титулах только 2 МВП финала. Если бы Джордан 4 из своих 6 гаек выиграл в качестве второй звезды, то никто бы не считал его лучшим в истории.
Отличный комментарий и отличный ответ на него 👍🏼

Когда читал о достижениях и долголетиии Карима представлял уже Леброна на его месте. И у Брона 4 из 4 безоговорочных MVP его чемпионских финалов

А аргумент Райли, считаю, более чем имеет право на жизнь. Долголетие на ТОП левеле это жирнющий аргумент в пользу величия оллтайм.

Крис Бош с Джеймсом на одном драфте ушел, 13 топ сезонов в НБА, лет 5 как закончил с баскетом уже в Hal Of Fame. А Леброн все ещё крушит кольца и набирает по 35-40 очков
+15
-1
+14
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blooooomka
Ответ pon4ic
Проблема в том, что у Карима при 6 титулах только 2 МВП финала. Если бы Джордан 4 из своих 6 гаек выиграл в качестве второй звезды, то никто бы не считал его лучшим в истории.
Если я не ошибаюсь 2 мвп финала или 1 спорные для Мэджика, не в пользу Джаббара
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pon4ic
Ответ blooooomka
А вот действительно, если хорошенько поразмыслить , почему Джордан величайший , а не Джаббар? Титулов по 6, у Карима рекорд по очкам, в топе по подборам и блокшотам, больше всех в лиге мвп, долголетие тоже за ним? Ну да у Майкла лучший пер по игре, но и у Джаббара топы практически везде статистические. Просто к кому то уделяют больше внимания , к кому нет. Вот интересно было бы посмотреть на звезд 80ых-90ых в эпоху интернета и давления( например , как на Джеймса), как бы это на них повлияло. Я тут не хейтил Майкла, просто , если взять все достижения, Джаббар как минимум не хуже, как по мне...
Проблема в том, что у Карима при 6 титулах только 2 МВП финала. Если бы Джордан 4 из своих 6 гаек выиграл в качестве второй звезды, то никто бы не считал его лучшим в истории.
+23
0
+23
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ruslan_khaibulov
Майкл Джордан ещё и красавчик) и полеты очень красивые/ это как Бэкхем Рональду это влияет на медийность. Дэнис Родман тоже прекрасный игрок был
+2
-1
+1
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blooooomka
А вот действительно, если хорошенько поразмыслить , почему Джордан величайший , а не Джаббар? Титулов по 6, у Карима рекорд по очкам, в топе по подборам и блокшотам, больше всех в лиге мвп, долголетие тоже за ним? Ну да у Майкла лучший пер по игре, но и у Джаббара топы практически везде статистические. Просто к кому то уделяют больше внимания , к кому нет. Вот интересно было бы посмотреть на звезд 80ых-90ых в эпоху интернета и давления( например , как на Джеймса), как бы это на них повлияло. Я тут не хейтил Майкла, просто , если взять все достижения, Джаббар как минимум не хуже, как по мне...
+31
-3
+28
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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