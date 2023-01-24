Президент « » сравнил форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса с легендарным .

«Я всегда говорил, что Карим был величайшим игроком всех времен из-за того, как долго он выступал. Карим был уникален. Он мог играть на высоком уровне, проводить по 80 матчей в год. Против него защищались два или три игрока, который просто лупили по нему. Он научился быть устойчивым психологически и готовым физически, чтобы играть целую вечность.

Еще я бы внес в этот список . Но Карим был величайшим в то время. Он выступал очень долго и делал это на высоком уровне, даже когда ему было за 40», – заявил Райли.

Абдул-Джаббар завершил карьеру игрока в возрасте 42 лет. Он дважды становился чемпионом НБА в составе «Лейкерс» за свои последние три сезона. Всего на его счету шесть чемпионских титулов.

В нынешнем сезоне 38-летний Джеймс набирает 29,8 очка, 8,5 подбора и 6,9 передачи. «Лейкерс» имеют результат 22-25 и занимают 12-е место на Западе.

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