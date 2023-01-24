Пэт Райли: «Карим был величайшим игроком всех времен из-за того, как долго он выступал»
Президент «Майами» Пэт Райли сравнил форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса с легендарным Абдул-Джаббаром.
«Я всегда говорил, что Карим был величайшим игроком всех времен из-за того, как долго он выступал. Карим был уникален. Он мог играть на высоком уровне, проводить по 80 матчей в год. Против него защищались два или три игрока, который просто лупили по нему. Он научился быть устойчивым психологически и готовым физически, чтобы играть целую вечность.
Еще я бы внес в этот список Майкла Джордана. Но Карим был величайшим в то время. Он выступал очень долго и делал это на высоком уровне, даже когда ему было за 40», – заявил Райли.
Абдул-Джаббар завершил карьеру игрока в возрасте 42 лет. Он дважды становился чемпионом НБА в составе «Лейкерс» за свои последние три сезона. Всего на его счету шесть чемпионских титулов.
В нынешнем сезоне 38-летний Джеймс набирает 29,8 очка, 8,5 подбора и 6,9 передачи. «Лейкерс» имеют результат 22-25 и занимают 12-е место на Западе.
Сколько очков осталось Леброну до рекорда НБА? График и календарь матчей Леброна Джеймса и «Лейкерс»
ОК. А во сколько Флеш пришел в лигу? А были ли у Леброна травмы колен, как у Вадика? Опять в молоко. Ты путаешь мягкое с квадратным. Если ты сравниваешь здорового, то сравнивай со здоровым, так будет логично.
Боша я просто в качестве примера привёл, чтобы на фоне его выдающейся и долгой карьеры показать какая же глыба Леброн.
Без проблем, давай поставим Ди Уэйда вместо Криса. 17 топ сезонов, 3 года на покое, Зал Славы через пару лет. Есть сомнения, что через пару лет Леброн всё ещё будет суперзвездой НБА и одним из лучших? У меня нет
Почему Мэлоун не самый великий баскетболист? А почему не Карим? Наверно есть что-то большее, чем очки, блоки и другая статистика. Никто не стал Майклом Джорданом до самого Джордана, поэтому он и величайший. А рекорды созданы для того чтобы их бить.
Kareem was expected to accept the award over phone as he wasn’t at the arena, but Stern reportedly wanted Magic to receive the recognition in order to hype up his rivalry with Larry Bird.
Apparently, this is mostly true. According to former sports columnist and author Bill Livingston in Kareem’s 1990 autobiography, he and others changed their votes from Abdul-Jabbar to Johnson because CBS didn’t want to present an award to an empty seat.
Enough people changed their votes so that Magic Johnson won the Finals MVP based on a 4-3 count over Kareem.
Мэджик в финале(6 матчей) : 21 + 11 + 9 при 57% с игры.
Но главное тут то, что в 5 игре финала Карим травмировался. Так что последнюю игру серии Лейкерс выиграли вообще без Карима, когда Мэджик вышел на позиции центра и сделал 42+15+7. Но там очень на тоненького, где-то читал, что сначала журналисты хотели отдать награду Кариму, но потом переголосовали и отдали Джонсону.
Когда читал о достижениях и долголетиии Карима представлял уже Леброна на его месте. И у Брона 4 из 4 безоговорочных MVP его чемпионских финалов
А аргумент Райли, считаю, более чем имеет право на жизнь. Долголетие на ТОП левеле это жирнющий аргумент в пользу величия оллтайм.
Крис Бош с Джеймсом на одном драфте ушел, 13 топ сезонов в НБА, лет 5 как закончил с баскетом уже в Hal Of Fame. А Леброн все ещё крушит кольца и набирает по 35-40 очков