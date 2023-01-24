Кевин Дюрэнт – о травме: «Я просто стоял и смотрел»

Лидер « » считает, что мог избежать травмы колена, которую получил 8 января в столкновении с форвардом « » .

«Я опоздал. Я посмотрел все моменты, в которых получал такую травму. В том эпизоде оборонялся против Джимми Батлера в посте, и я должен был выйти на подстраховку вместо того, чтобы медленно уходить из «краски».

Я просто стоял и смотрел, даже не опекал своего игрока, не нашел ни с кем контакта. Мне следовало выбежать на подстраховку, чтобы помочь Сету против Джимми. Тогда, возможно, этого не случилось бы», – признался Дюрэнт.

Звездный баскетболист пропустит еще как минимум две недели из-за растяжения внутренней боковой связки правого колена.

В старшей школе в Кевоне Луни видели нового Дюрэнта. Помешали травмы и отсутствие эго