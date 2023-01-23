Леброн Джеймс: «Бронни может поступить в любой университет, в который захочет»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Леброн Джеймс-младший Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что его сын Леброн Джеймс-младший может поступить в любой университет.

«Я думаю, что Бронни может поступить в любой университет, в который захочет.

Все, что мне нужно сделать, это поднять трубку. Если Бронни скажет, что хочет пойти в этот университет, значит, он достаточно хорош», – заявил четырехкратный чемпион НБА.

Ранее сообщалось, что Джеймс выбирает между тремя предложениями от команд NCAA. Фаворитами в борьбе за Бронни являются университеты Огайо Стэйт, Орегона и Южной Калифорнии. При этом Джеймс-старший предпочитает Огайо Стэйт.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

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6 комментариев

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frog19
Ответ Abdulla
Все как-то вообще забывают, что университет - это про учёбу. Нет, понятно, что будущие звезды НБА и просто кандидаты на игру в команде колледжа уже не будут учиться, а будут получать свои баллы, тем не менее.
Зачем ему учёба ? Он сын миллиардера и сам может построить карьеру с многомиллионными контрактами.
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Abdulla
Все как-то вообще забывают, что университет - это про учёбу.
Нет, понятно, что будущие звезды НБА и просто кандидаты на игру в команде колледжа уже не будут учиться, а будут получать свои баллы, тем не менее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Poshlee
что то мне подсказывает что карьера Леброна младшего закончится вместе со старшим. так как после завершения карьеры отца он мало кому будет интересен, если только к тому времени он не обзаведется собственным клубом
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lopek
Ответ salogiannis
Уверен, что он не поступит в наш Поволжский гос. университет сервиса, даже если очень захочет
слабо берете, в купинском тракторном его даже в баскетбольную команду не возьмут, не говоря уже об учебе
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-1
-1
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salogiannis
Уверен, что он не поступит в наш Поволжский гос. университет сервиса, даже если очень захочет
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+11
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Vagant
Неуместная здесь статистика
Лейкерс» — 12-я команда в истории НБА, которая преодолела отставание не менее чем в 25 очков и одержала победу. Победа «Лейкерс» с 9 очками над Портлендом — самый большой отрыв после отставания на 25+.
+2
-2
0
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