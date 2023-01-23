Леброн Джеймс: «Бронни может поступить в любой университет, в который захочет»
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что его сын Леброн Джеймс-младший может поступить в любой университет.
«Я думаю, что Бронни может поступить в любой университет, в который захочет.
Все, что мне нужно сделать, это поднять трубку. Если Бронни скажет, что хочет пойти в этот университет, значит, он достаточно хорош», – заявил четырехкратный чемпион НБА.
Ранее сообщалось, что Джеймс выбирает между тремя предложениями от команд NCAA. Фаворитами в борьбе за Бронни являются университеты Огайо Стэйт, Орегона и Южной Калифорнии. При этом Джеймс-старший предпочитает Огайо Стэйт.
Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?
Нет, понятно, что будущие звезды НБА и просто кандидаты на игру в команде колледжа уже не будут учиться, а будут получать свои баллы, тем не менее.
Лейкерс» — 12-я команда в истории НБА, которая преодолела отставание не менее чем в 25 очков и одержала победу. Победа «Лейкерс» с 9 очками над Портлендом — самый большой отрыв после отставания на 25+.