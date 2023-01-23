Леброн Джеймс: «Бронни может поступить в любой университет, в который захочет»

Суперзвезда «Лейкерс» заявил, что его сын может поступить в любой университет.

«Я думаю, что Бронни может поступить в любой университет, в который захочет.

Все, что мне нужно сделать, это поднять трубку. Если Бронни скажет, что хочет пойти в этот университет, значит, он достаточно хорош», – заявил четырехкратный чемпион .

Ранее сообщалось, что Джеймс выбирает между тремя предложениями от команд NCAA. Фаворитами в борьбе за Бронни являются университеты Огайо Стэйт, Орегона и Южной Калифорнии. При этом Джеймс-старший предпочитает Огайо Стэйт.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?