Леброн Джеймс – о возможном объединении с Бронни в команде НБА: «Мы не обсуждаем эту тему»

Форвард «Лейкерс» в интервью журналисту ESPN Дэйву Макменамину признался, что не обсуждает с сыном Бронни возможное объединение в одной команде НБА.

«Мы не обсуждаем эту тему, но он слышит, что говорят. Он все понимает. Он слышит, что я говорю. Я спросил его, к чему он стремится, и он сказал, что хочет играть в НБА.

Если он хочет попасть в , он должен упорно работать. Я уже здесь, так что я просто жду его. Ему предстоит долгий путь, чтобы добраться до меня», – сказал Леброн.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?