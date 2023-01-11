Леброн Джеймс – о возможном объединении с Бронни в команде НБА: «Мы не обсуждаем эту тему»

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в интервью журналисту ESPN Дэйву Макменамину признался, что не обсуждает с сыном Бронни возможное объединение в одной команде НБА.

«Мы не обсуждаем эту тему, но он слышит, что говорят. Он все понимает. Он слышит, что я говорю. Я спросил его, к чему он стремится, и он сказал, что хочет играть в НБА.

Если он хочет попасть в НБА, он должен упорно работать. Я уже здесь, так что я просто жду его. Ему предстоит долгий путь, чтобы добраться до меня», – сказал Леброн.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

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