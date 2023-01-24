Михаил Кулагин: «Едем в Нижний Новгород в отличном и боевом настроении»

Защитник УНИКСа Михаил Кулагин рассказал о готовности команды к первому матчу 1/4 финала Кубка России с «Нижним Новгородом».

«Мы едем в Нижний Новгород в отличном и боевом настроении. Наш соперник – сильная команда, в составе которой опытные российские игроки. К сожалению, нам не удалось провести полноценную подготовку, поскольку после предыдущего выездного тура с «Автодором» времени было совсем немного.

Мы разобрали игру соперника на видео. На тренировках отработали свои взаимодействия. Ожидаем, что матч будет сложным. Со своей стороны приложим все усилия, чтобы победить. Наша цель – выигрывать в каждом матче!» – заявил Кулагин.

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