Велимир Перасович: «В Кубке России УНИКС выступает фактически другой командой»

Теги УНИКС Кубок России Велимир Перасович БК Пари Нижний Новгород Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Кубка России с «Нижним Новгородом».

«Заявка на игры Кубка России отличается от состава УНИКСа в Единой лиге ВТБ. Мы выступаем фактически другой командой. Реальность такова, что мы не знаем, как в таких условиях будет складываться наша игра. Но обещаем, что приложим максимум усилий для победы в предстоящей четвертьфинальной серии и выхода в «Финал четырех», – заявил Перасович.

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