Велимир Перасович: «Автодор» сильно прибавил за последний месяц»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил, что победа над «Автодором» (83:71) в лиге ВТБ не была простой.

«Мы играли против очень хорошей команды, которая сильно прибавила за последний месяц с новым тренером и несколькими новыми игроками. «Автодор» показал сегодня действительно хорошую игру. После хорошего старта мы немного расслабились и начали играть в открытый баскетбол. Во второй половине мы продемонстрировали великолепную защиту, что и позволило нам​ выиграть эту игру», – сказал Перасович.

возглавил « » 13 ноября. До его прихода команда показала результат 2-7, после – 5-8.

Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?