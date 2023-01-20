Велимир Перасович: «Автодор» сильно прибавил за последний месяц»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил, что победа над «Автодором» (83:71) в Единой лиге ВТБ не была простой.
«Мы играли против очень хорошей команды, которая сильно прибавила за последний месяц с новым тренером и несколькими новыми игроками. «Автодор» показал сегодня действительно хорошую игру. После хорошего старта мы немного расслабились и начали играть в открытый баскетбол. Во второй половине мы продемонстрировали великолепную защиту, что и позволило нам выиграть эту игру», – сказал Перасович.
Дарко Руссо возглавил «Автодор» 13 ноября. До его прихода команда показала результат 2-7, после – 5-8.
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