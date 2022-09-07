Бронни Джеймс опубликовал фото в форме Университета Огайо Стэйт

Бронни Джеймс, старший сын суперзвезды «Лейкерс» , опубликовал у себя в Instagram фотографии в форме .

17-летний защитник и его отец на днях посетили Колумбус, штат Огайо, где побывали на матче местной университетской команды по американскому футболу. Бронни воспользовался случаем, чтобы посетить баскетбольный тренировочный центр Огайо Стэйт и сняться в фотосессии.

Бронни еще не определился, в какой университет он пойдет в следующем году. В настоящее время он учится в частной школе Сьерра-Каньон в Лос-Анджелесе.

Леброн Джеймс родом из Огайо и провел 11 сезонов за «Кливленд».

Это правда, что Леброн продлился с «Лейкерс» до 2023 года, потому что хочет сыграть с сыном в одной команде?