Сын Кармело Энтони получил предложение от университета Сиракьюз, за который играл его отец

Теги возможные переходы Кармело Энтони НБА NCAA Университет Сиракьюз Баскетбол

Университет Сиракьюз предложил спортивную стипендию Кияну Энтони, сыну прославленного баскетболиста НБА Кармело Энтони.

15-летний Киян считается одним из лучших разыгрывающих, которые могут начать выступать в NCAA в 2025 году.

Кармело играл за Сиракьюз в сезоне-2002/03. Он помог этой команде стать чемпионом NCAA и был признан MVP «Финала четырех».

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