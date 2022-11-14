Сын Кармело Энтони получил предложение от университета Сиракьюз, за который играл его отец
Университет Сиракьюз предложил спортивную стипендию Кияну Энтони, сыну прославленного баскетболиста НБА Кармело Энтони.
15-летний Киян считается одним из лучших разыгрывающих, которые могут начать выступать в NCAA в 2025 году.
Кармело играл за Сиракьюз в сезоне-2002/03. Он помог этой команде стать чемпионом NCAA и был признан MVP «Финала четырех».
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