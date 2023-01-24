Вариант обмена Хатимуры с участием «Бакс» и «Санз» помог «Лейкерс» провести сделку с «Уизардс»

Теги Лейкерс Милуоки Финикс НБА Вашингтон Джей Краудер Руи Хатимура Баскетбол

«Лейкерс» в понедельник официально провели обмен с «Уизардс», в результате которого состав команды пополнил форвард Руи Хатимура.

По информации обозревателя Yahoo! Sports Джейка Фишера, обсуждавшийся до этого трехсторонний вариант обмена Хатимуры с участием «Финикса» и «Милуоки» помог «Лейкерс» провести сделку.

«Узнал, что вариант трехстороннего обмена с участием «Финикса», «Милуоки» и «Вашингтона», который предполагал переход Руи в «Санз», Краудера в «Бакс» и трех пиков второго раунда в «Уизардс», помог «Лейкерс» понять размер компенсации за Хатимуру», – написал Фишер.

«Лейкерс» помимо Кендрика Нанна отдали «Вашингтону» пик «Чикаго» во втором раунде драфта-2023, собственный пик второго раунда драфта-2029 и менее выгодный из пиков «Уизардс»/»Лейкерс» во втором раунде драфта-2028.

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29 комментариев

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Алексааандр
Ответ Mr.BadGuy
Визардс похоже управляют самураи, у них нет цели, есть только путь. В прошлом году у них на позиции центра делили минуты Харрел, Брайант и Гэффорд, всем надо было играть и минут не хватало. На позиции форварда играли Бертанс/Зингис, Кузма, Хачимура и Авдия, при этом они упорно ставили на тройку КСП, который всегда был АЗ, и он украл огромные игровые минуты и Авдии и Руи. Зато после травмы Била и трейда Динуиди у них было три защитника на две позиции, и на позиции основного разыгрывающего огромные минуты играл некто Рауль Нето. Я уверен никто на ветке не скажет где он сейчас, не заглянув в поисковик. В этом году у них в защите главная звезда Бил, хороший стартовый разыгрывающий Моррис, на замене хороший молодой снайпер Кисперт, Дилон Райт который неожиданно стал их самым плюсовым игроком и играет клатчи, есть еще не дешевый Бартон и молодой Гудвин который пару раз ярко себя проявил пока у других были травмы, и которому тоже бы найти какие то минуты. И что делает менеджмент Вашика? Правильно, выменивает 7го защитника. При этом после травмы латвийского кудесника мяча Порзиньо и трейда Хачимуры, у них на позиции 3 и 4 осталось ровно два человека - Кузма и Авдия. Видимо играть им теперь по 48 минут без замен. А на позиции центра есть Гэффорд, который тянет минут 20 не больше, а на замену ему ветеран гражданской войны в США Тадж Гибсон и легенда лиги ВТБ Гилл. Ребята умеют поймать баланс в составе, ничего не скажешь.
Они в очередной раз будут сливать сезон и наигрывать основной костяк команды. Обмен Нанна, им ничего не даёт, они просто получили пики и с ним расстанутся, если не найдут ещё трейд.
Ещё отвалится бесполезный Бартон почти с 15 миллионами в год, но у Гэффорда начнется серьезный контракт.
В следующем сезоны вырисовывается очень интересная картина, если опцию берёт Порзи, то они на пару с Биллом получат 82,7 млн + три игрока на около 10 миллионах, это уже 112 млн + три игрока в среднем по 5 млн, это уже около 127 млн + два игрока на минималке ещё, это 131, без переподписания Кузмы.
Учитывая, что они поняли насколько Порзи не тянет центра, что он опять перешёл на 4, то у них нет на замену центра, может переподпишут Гибсона, но ему уже будет 38, поэтому не будет замены Порзи и куча людей на задней линии 🤷‍♂️
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Александр Тихомиров
«Узнал, что вариант трехстороннего обмена с участием «Финикса», «Милуоки» и «Вашингтона», который предполагал переход Руи в «Санз», Краудера в «Бакс» и трех пиков второго раунда в «Уизардс», помог «Лейкерс» понять размер компенсации за Хатимуру», – написал Фишер.

а чьи пики то? по ло логике милуоки, получается лал конкретно переплатили, отдали игрока (почему то есть убежденность что нанн сможет в вашике раскрыться) и еще 3 пика
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МЗ
Да он прежде всего самый известный представитель азиатского рынка, играющий в НБА. У него даже свои 36 джорданы есть в азиатских мотивах. Ну и теперь Джерси ЛАЛ в Японии и внутри азиатов США будут продаваться так, чтобы хоть немного рынок у ГСВ-30 отжать.
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felix_r
Ответ Mr.BadGuy
Визардс похоже управляют самураи, у них нет цели, есть только путь. В прошлом году у них на позиции центра делили минуты Харрел, Брайант и Гэффорд, всем надо было играть и минут не хватало. На позиции форварда играли Бертанс/Зингис, Кузма, Хачимура и Авдия, при этом они упорно ставили на тройку КСП, который всегда был АЗ, и он украл огромные игровые минуты и Авдии и Руи. Зато после травмы Била и трейда Динуиди у них было три защитника на две позиции, и на позиции основного разыгрывающего огромные минуты играл некто Рауль Нето. Я уверен никто на ветке не скажет где он сейчас, не заглянув в поисковик. В этом году у них в защите главная звезда Бил, хороший стартовый разыгрывающий Моррис, на замене хороший молодой снайпер Кисперт, Дилон Райт который неожиданно стал их самым плюсовым игроком и играет клатчи, есть еще не дешевый Бартон и молодой Гудвин который пару раз ярко себя проявил пока у других были травмы, и которому тоже бы найти какие то минуты. И что делает менеджмент Вашика? Правильно, выменивает 7го защитника. При этом после травмы латвийского кудесника мяча Порзиньо и трейда Хачимуры, у них на позиции 3 и 4 осталось ровно два человека - Кузма и Авдия. Видимо играть им теперь по 48 минут без замен. А на позиции центра есть Гэффорд, который тянет минут 20 не больше, а на замену ему ветеран гражданской войны в США Тадж Гибсон и легенда лиги ВТБ Гилл. Ребята умеют поймать баланс в составе, ничего не скажешь.
Только на счёт Гилла вы ошиблись, он ни как не центр. Он чистый форвард как по габаритам, так и по игре.
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Dedete
Ответ Mr.BadGuy
Визардс похоже управляют самураи, у них нет цели, есть только путь. В прошлом году у них на позиции центра делили минуты Харрел, Брайант и Гэффорд, всем надо было играть и минут не хватало. На позиции форварда играли Бертанс/Зингис, Кузма, Хачимура и Авдия, при этом они упорно ставили на тройку КСП, который всегда был АЗ, и он украл огромные игровые минуты и Авдии и Руи. Зато после травмы Била и трейда Динуиди у них было три защитника на две позиции, и на позиции основного разыгрывающего огромные минуты играл некто Рауль Нето. Я уверен никто на ветке не скажет где он сейчас, не заглянув в поисковик. В этом году у них в защите главная звезда Бил, хороший стартовый разыгрывающий Моррис, на замене хороший молодой снайпер Кисперт, Дилон Райт который неожиданно стал их самым плюсовым игроком и играет клатчи, есть еще не дешевый Бартон и молодой Гудвин который пару раз ярко себя проявил пока у других были травмы, и которому тоже бы найти какие то минуты. И что делает менеджмент Вашика? Правильно, выменивает 7го защитника. При этом после травмы латвийского кудесника мяча Порзиньо и трейда Хачимуры, у них на позиции 3 и 4 осталось ровно два человека - Кузма и Авдия. Видимо играть им теперь по 48 минут без замен. А на позиции центра есть Гэффорд, который тянет минут 20 не больше, а на замену ему ветеран гражданской войны в США Тадж Гибсон и легенда лиги ВТБ Гилл. Ребята умеют поймать баланс в составе, ничего не скажешь.
Плюс замечательному тексту. Я рад что Руи вылез из этого столичного болота. Менеджмент Визардс в целом неплох, но тренерский штаб крайне примитивный, другого слова не нахожу. И у меня есть замечания к тексту. На 3-4 позиции не только Кузма и Авдия. Кисперт реальная тройка, Гилл недооцененный очень командный игрок оборонительного плана - тоже тройка, Тадж Гибсон вполне себе четверка, нелюбимый мной Бартон в Денвере тоже был тройкой. У Вашиков топ-центра нет нормального - Порзи и Гэффорд с их комплекцией больше похожи на четвертых номеров. По большому счету без разницы кто где играет - с нынешним тренерским штабом потолок Вашиков попасть в ПИ
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Григорий Ефимов
Ответ Daff Rogers
Ох уж эти легенды про выжженную землю... Кавс после первого ухода получили три первых пика в подарок. 3 сезона приходили в себя. На 4-й уже имели сносные 33-49. Майами после Леброна успели в финале поиграть и еще в финале конфы. При этом после Джеймса всего 2 сезона ниже 50% побед имели. Кавс после второго ухода восстановились уже быстрее. Три сезона прозябания и на четвёртый неплохие 44-38. В общем нет там выжженной земли, что команды по 5-10 лет теряют, как об этом все говорят.
Интересный у вас подход, то есть 3 сезона на дне - это нормальная ситуация, не выжженная земля?)) Так-то даже если никого не менять и ничего не делать, через 3 сезона большинство плохих контрактов закончится и можно строить новую команду. И вот у Кливленда два раза руины после ухода Леброна. 3 сезона прозябания - это очень много. Майами пострадал меньше, потому что там руководство было другое, которое не позволило Леброну делать что он хочет.
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armageddon123456
Ответ Vagant
Обсуждение всех нюансов перехода Руи поражает. Такое ощущение, что, минимум, Кей Ди переманили. 😂
Тут в основном удивление от того что Пелинка что то адекватное провернул, не натупил, не переплатил.
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Vagant
Ответ evgen98
У нас в НБА чемпионом только, что стала самая дорогая команда. Не хотят платить налогов - значит никаких им достижений.
А им это не светит ни при каких раскладах. В этом сезоне, как минимум.
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evgen98
Ответ Mr.BadGuy
Они бы зашли если бы не травмы. И в этом году они всего 4 игры начинали в полном составе, когда все основные игроки на месте, но закончили только одну, в 3 других Зингис или Бил по ходу игры получали травмы. Сейчас опять КП вылетел на неопределенное время, Бил играет на ограничении минут. С таким здоровьем им ПО не светит и в этом году. Один Кузма не затащит их в ПО.
Даже будучи абсолютно здоровыми 1 раунд - это их потолок.
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Mr.BadGuy
Ответ evgen98
Спасибо. Я так пристально за ними не следил. После обмена Расса в прошлом сезоне, я всерьез думал, что они должны заходить в ПО. Это бесспорный провал менеджмента. Вы человека выбирали под 9 пиком, к слову Фила когда-то выбрала под ним Игуодалу и теперь получите за него каких-нибудь игроков из 4-го, а может и 5-го десятка драфта, пусть даже и трех, но не скоро.
Они бы зашли если бы не травмы. И в этом году они всего 4 игры начинали в полном составе, когда все основные игроки на месте, но закончили только одну, в 3 других Зингис или Бил по ходу игры получали травмы.
Сейчас опять КП вылетел на неопределенное время, Бил играет на ограничении минут. С таким здоровьем им ПО не светит и в этом году. Один Кузма не затащит их в ПО.
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evgen98
Ответ Vagant
А они горят желанием налоги платить при том, что пока их потолок ПИ максимум? А так, поскольку Нанн дешевле у них есть 1,4 млн до налога. Вполне может пригодиться сейчас.
У нас в НБА чемпионом только, что стала самая дорогая команда. Не хотят платить налогов - значит никаких им достижений.
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Vagant
Ответ evgen98
По моему, на него есть права Берда, т.е. подписывать могут сверх потолка, только платить придется налог. Будет очень смешно, если Кайл помашет им ручкой и примет другое предложение.
А они горят желанием налоги платить при том, что пока их потолок ПИ максимум?
А так, поскольку Нанн дешевле у них есть 1,4 млн до налога. Вполне может пригодиться сейчас.
0
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evgen98
Ответ Vagant
Им денег бы на Кузму наскрести. Какая тут .Япония?
По моему, на него есть права Берда, т.е. подписывать могут сверх потолка, только платить придется налог. Будет очень смешно, если Кайл помашет им ручкой и примет другое предложение.
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Vagant
Ответ Lokomotiv__1992
Да внимания к Лал сейчас больше чем когда -либо) все ждут новый рекорд Леброна и команда играет интересно, хотя бы не так в прошлом году ) да и игрок интересный это Азиат
Да я понимаю,. что все ждут сделок, а тут первая. да еще в ЛАЛ. Но перебор.
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Vagant
Ответ Mr.BadGuy
Визардс похоже управляют самураи, у них нет цели, есть только путь. В прошлом году у них на позиции центра делили минуты Харрел, Брайант и Гэффорд, всем надо было играть и минут не хватало. На позиции форварда играли Бертанс/Зингис, Кузма, Хачимура и Авдия, при этом они упорно ставили на тройку КСП, который всегда был АЗ, и он украл огромные игровые минуты и Авдии и Руи. Зато после травмы Била и трейда Динуиди у них было три защитника на две позиции, и на позиции основного разыгрывающего огромные минуты играл некто Рауль Нето. Я уверен никто на ветке не скажет где он сейчас, не заглянув в поисковик. В этом году у них в защите главная звезда Бил, хороший стартовый разыгрывающий Моррис, на замене хороший молодой снайпер Кисперт, Дилон Райт который неожиданно стал их самым плюсовым игроком и играет клатчи, есть еще не дешевый Бартон и молодой Гудвин который пару раз ярко себя проявил пока у других были травмы, и которому тоже бы найти какие то минуты. И что делает менеджмент Вашика? Правильно, выменивает 7го защитника. При этом после травмы латвийского кудесника мяча Порзиньо и трейда Хачимуры, у них на позиции 3 и 4 осталось ровно два человека - Кузма и Авдия. Видимо играть им теперь по 48 минут без замен. А на позиции центра есть Гэффорд, который тянет минут 20 не больше, а на замену ему ветеран гражданской войны в США Тадж Гибсон и легенда лиги ВТБ Гилл. Ребята умеют поймать баланс в составе, ничего не скажешь.
Хатимура - отрезанный ломоть (его не переподписали), поэтому было принято решение его обналичить - до дедлайна 2 недели, еще будут сделки. Там и поищут 3-4го. Меняя переизбыток маленьких со вторыми пиками. Да могут и просто в лотерею уйти.
Нанн же достаточно прилично сыграл в январе (10,5 PPG при 57,2 TS%). Не придется ко двору, освободит платежку в межсезонье.
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evgen98
Ответ Mr.BadGuy
Визардс похоже управляют самураи, у них нет цели, есть только путь. В прошлом году у них на позиции центра делили минуты Харрел, Брайант и Гэффорд, всем надо было играть и минут не хватало. На позиции форварда играли Бертанс/Зингис, Кузма, Хачимура и Авдия, при этом они упорно ставили на тройку КСП, который всегда был АЗ, и он украл огромные игровые минуты и Авдии и Руи. Зато после травмы Била и трейда Динуиди у них было три защитника на две позиции, и на позиции основного разыгрывающего огромные минуты играл некто Рауль Нето. Я уверен никто на ветке не скажет где он сейчас, не заглянув в поисковик. В этом году у них в защите главная звезда Бил, хороший стартовый разыгрывающий Моррис, на замене хороший молодой снайпер Кисперт, Дилон Райт который неожиданно стал их самым плюсовым игроком и играет клатчи, есть еще не дешевый Бартон и молодой Гудвин который пару раз ярко себя проявил пока у других были травмы, и которому тоже бы найти какие то минуты. И что делает менеджмент Вашика? Правильно, выменивает 7го защитника. При этом после травмы латвийского кудесника мяча Порзиньо и трейда Хачимуры, у них на позиции 3 и 4 осталось ровно два человека - Кузма и Авдия. Видимо играть им теперь по 48 минут без замен. А на позиции центра есть Гэффорд, который тянет минут 20 не больше, а на замену ему ветеран гражданской войны в США Тадж Гибсон и легенда лиги ВТБ Гилл. Ребята умеют поймать баланс в составе, ничего не скажешь.
Спасибо. Я так пристально за ними не следил. После обмена Расса в прошлом сезоне, я всерьез думал, что они должны заходить в ПО.

Это бесспорный провал менеджмента. Вы человека выбирали под 9 пиком, к слову Фила когда-то выбрала под ним Игуодалу и теперь получите за него каких-нибудь игроков из 4-го, а может и 5-го десятка драфта, пусть даже и трех, но не скоро.
+1
-1
0
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Lokomotiv__1992
Ответ Vagant
Обсуждение всех нюансов перехода Руи поражает. Такое ощущение, что, минимум, Кей Ди переманили. 😂
Да внимания к Лал сейчас больше чем когда -либо) все ждут новый рекорд Леброна и команда играет интересно, хотя бы не так в прошлом году ) да и игрок интересный это Азиат
+5
-1
+4
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Mr.BadGuy
Ответ evgen98
Вашикам до зарезу нужны были 3 пика второго раунда.)) Блин, когда они обменяли Уэстбрука мне показалось, что там адекватные управленцы.
У ГМ Вашингтона свой путь - загнать себя в жопу, а потом героически выбираться из нее гениальными трейдами.
+1
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Mr.BadGuy
Ответ evgen98
Вашикам до зарезу нужны были 3 пика второго раунда.)) Блин, когда они обменяли Уэстбрука мне показалось, что там адекватные управленцы.
Визардс похоже управляют самураи, у них нет цели, есть только путь.
В прошлом году у них на позиции центра делили минуты Харрел, Брайант и Гэффорд, всем надо было играть и минут не хватало. На позиции форварда играли Бертанс/Зингис, Кузма, Хачимура и Авдия, при этом они упорно ставили на тройку КСП, который всегда был АЗ, и он украл огромные игровые минуты и Авдии и Руи. Зато после травмы Била и трейда Динуиди у них было три защитника на две позиции, и на позиции основного разыгрывающего огромные минуты играл некто Рауль Нето. Я уверен никто на ветке не скажет где он сейчас, не заглянув в поисковик.
В этом году у них в защите главная звезда Бил, хороший стартовый разыгрывающий Моррис, на замене хороший молодой снайпер Кисперт, Дилон Райт который неожиданно стал их самым плюсовым игроком и играет клатчи, есть еще не дешевый Бартон и молодой Гудвин который пару раз ярко себя проявил пока у других были травмы, и которому тоже бы найти какие то минуты.
И что делает менеджмент Вашика? Правильно, выменивает 7го защитника. При этом после травмы латвийского кудесника мяча Порзиньо и трейда Хачимуры, у них на позиции 3 и 4 осталось ровно два человека - Кузма и Авдия. Видимо играть им теперь по 48 минут без замен. А на позиции центра есть Гэффорд, который тянет минут 20 не больше, а на замену ему ветеран гражданской войны в США Тадж Гибсон и легенда лиги ВТБ Гилл.
Ребята умеют поймать баланс в составе, ничего не скажешь.
+10
0
+10
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Vagant
Ответ evgen98
Он же ОСА. Вашики могли его оставить заматчив любое предложение. У Тайбулля в Филе сейчас такое же положение и надеюсь что его оставят. Просто мне казалось, что японец стоит дороже, чем вот это - почти ничего.
Им денег бы на Кузму наскрести. Какая тут .Япония?
+1
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kisliy33
понятно, что не переподписали. а чего? не нужен им вообще? чего бы не продлить то?
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evgen98
Ответ Vagant
Они его не переподписали ранее, т.е. он ушел бы забесплатно. А так - ого-го, какие-то пики! Вообще за обмен эксперты вашиком ставят В (четверку), а ЛАЛ - С (сойдет, конечно).
Он же ОСА. Вашики могли его оставить заматчив любое предложение. У Тайбулля в Филе сейчас такое же положение и надеюсь что его оставят.

Просто мне казалось, что японец стоит дороже, чем вот это - почти ничего.
+2
0
+2
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Daff Rogers
Ответ Sonder
какая им разница? откуда ты знаешь кого выберут в этих трех драфтах, особенно пост-леброн эры где лейкерс будут 9-73 сезоны заканчивать?
Ох уж эти легенды про выжженную землю...

Кавс после первого ухода получили три первых пика в подарок. 3 сезона приходили в себя. На 4-й уже имели сносные 33-49.

Майами после Леброна успели в финале поиграть и еще в финале конфы. При этом после Джеймса всего 2 сезона ниже 50% побед имели.

Кавс после второго ухода восстановились уже быстрее. Три сезона прозябания и на четвёртый неплохие 44-38.

В общем нет там выжженной земли, что команды по 5-10 лет теряют, как об этом все говорят.
+11
-2
+9
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evgen98
Ответ Sonder
какая им разница? откуда ты знаешь кого выберут в этих трех драфтах, особенно пост-леброн эры где лейкерс будут 9-73 сезоны заканчивать?
А они значит замахнулись на 29 год? типа там с 31 по 45 пик им достанется. Ну а под ним естественно они выберут френчайза. Ну да, сильный стратегический план, нечего сказать.
+5
0
+5
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xamer 9
Ответ Sonder
какая им разница? откуда ты знаешь кого выберут в этих трех драфтах, особенно пост-леброн эры где лейкерс будут 9-73 сезоны заканчивать?
Опять старая песня про выжженную землю.
Леброн в 2018 ушёл из Кливленда, 3 сезона команда была внизу таблицы, в прошлом сезоне 9 место в регулярке, в этом пока 5 место.

Да и всяко Дэвис, оставшийся после Леброна в ЛА, сильнее Лава в Кливленде
+5
-3
+2
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