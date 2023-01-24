Вариант обмена Хатимуры с участием «Бакс» и «Санз» помог «Лейкерс» провести сделку с «Уизардс»

«Лейкерс» в понедельник официально провели обмен с «Уизардс», в результате которого состав команды пополнил форвард .

По информации обозревателя Yahoo! Sports Джейка Фишера, обсуждавшийся до этого трехсторонний вариант обмена Хатимуры с участием «Финикса» и « » помог «Лейкерс» провести сделку.

«Узнал, что вариант трехстороннего обмена с участием « », «Милуоки» и « », который предполагал переход Руи в «Санз», в «Бакс» и трех пиков второго раунда в «Уизардс», помог «Лейкерс» понять размер компенсации за Хатимуру», – написал Фишер.

«Лейкерс» помимо Кендрика Нанна отдали «Вашингтону» пик «Чикаго» во втором раунде драфта-2023, собственный пик второго раунда драфта-2029 и менее выгодный из пиков «Уизардс»/»Лейкерс» во втором раунде драфта-2028.

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