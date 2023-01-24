Вариант обмена Хатимуры с участием «Бакс» и «Санз» помог «Лейкерс» провести сделку с «Уизардс»
«Лейкерс» в понедельник официально провели обмен с «Уизардс», в результате которого состав команды пополнил форвард Руи Хатимура.
По информации обозревателя Yahoo! Sports Джейка Фишера, обсуждавшийся до этого трехсторонний вариант обмена Хатимуры с участием «Финикса» и «Милуоки» помог «Лейкерс» провести сделку.
«Узнал, что вариант трехстороннего обмена с участием «Финикса», «Милуоки» и «Вашингтона», который предполагал переход Руи в «Санз», Краудера в «Бакс» и трех пиков второго раунда в «Уизардс», помог «Лейкерс» понять размер компенсации за Хатимуру», – написал Фишер.
«Лейкерс» помимо Кендрика Нанна отдали «Вашингтону» пик «Чикаго» во втором раунде драфта-2023, собственный пик второго раунда драфта-2029 и менее выгодный из пиков «Уизардс»/»Лейкерс» во втором раунде драфта-2028.
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Ещё отвалится бесполезный Бартон почти с 15 миллионами в год, но у Гэффорда начнется серьезный контракт.
В следующем сезоны вырисовывается очень интересная картина, если опцию берёт Порзи, то они на пару с Биллом получат 82,7 млн + три игрока на около 10 миллионах, это уже 112 млн + три игрока в среднем по 5 млн, это уже около 127 млн + два игрока на минималке ещё, это 131, без переподписания Кузмы.
Учитывая, что они поняли насколько Порзи не тянет центра, что он опять перешёл на 4, то у них нет на замену центра, может переподпишут Гибсона, но ему уже будет 38, поэтому не будет замены Порзи и куча людей на задней линии 🤷♂️
а чьи пики то? по ло логике милуоки, получается лал конкретно переплатили, отдали игрока (почему то есть убежденность что нанн сможет в вашике раскрыться) и еще 3 пика
Сейчас опять КП вылетел на неопределенное время, Бил играет на ограничении минут. С таким здоровьем им ПО не светит и в этом году. Один Кузма не затащит их в ПО.
А так, поскольку Нанн дешевле у них есть 1,4 млн до налога. Вполне может пригодиться сейчас.
Нанн же достаточно прилично сыграл в январе (10,5 PPG при 57,2 TS%). Не придется ко двору, освободит платежку в межсезонье.
Это бесспорный провал менеджмента. Вы человека выбирали под 9 пиком, к слову Фила когда-то выбрала под ним Игуодалу и теперь получите за него каких-нибудь игроков из 4-го, а может и 5-го десятка драфта, пусть даже и трех, но не скоро.
В прошлом году у них на позиции центра делили минуты Харрел, Брайант и Гэффорд, всем надо было играть и минут не хватало. На позиции форварда играли Бертанс/Зингис, Кузма, Хачимура и Авдия, при этом они упорно ставили на тройку КСП, который всегда был АЗ, и он украл огромные игровые минуты и Авдии и Руи. Зато после травмы Била и трейда Динуиди у них было три защитника на две позиции, и на позиции основного разыгрывающего огромные минуты играл некто Рауль Нето. Я уверен никто на ветке не скажет где он сейчас, не заглянув в поисковик.
В этом году у них в защите главная звезда Бил, хороший стартовый разыгрывающий Моррис, на замене хороший молодой снайпер Кисперт, Дилон Райт который неожиданно стал их самым плюсовым игроком и играет клатчи, есть еще не дешевый Бартон и молодой Гудвин который пару раз ярко себя проявил пока у других были травмы, и которому тоже бы найти какие то минуты.
И что делает менеджмент Вашика? Правильно, выменивает 7го защитника. При этом после травмы латвийского кудесника мяча Порзиньо и трейда Хачимуры, у них на позиции 3 и 4 осталось ровно два человека - Кузма и Авдия. Видимо играть им теперь по 48 минут без замен. А на позиции центра есть Гэффорд, который тянет минут 20 не больше, а на замену ему ветеран гражданской войны в США Тадж Гибсон и легенда лиги ВТБ Гилл.
Ребята умеют поймать баланс в составе, ничего не скажешь.
Просто мне казалось, что японец стоит дороже, чем вот это - почти ничего.
Кавс после первого ухода получили три первых пика в подарок. 3 сезона приходили в себя. На 4-й уже имели сносные 33-49.
Майами после Леброна успели в финале поиграть и еще в финале конфы. При этом после Джеймса всего 2 сезона ниже 50% побед имели.
Кавс после второго ухода восстановились уже быстрее. Три сезона прозябания и на четвёртый неплохие 44-38.
В общем нет там выжженной земли, что команды по 5-10 лет теряют, как об этом все говорят.
Леброн в 2018 ушёл из Кливленда, 3 сезона команда была внизу таблицы, в прошлом сезоне 9 место в регулярке, в этом пока 5 место.
Да и всяко Дэвис, оставшийся после Леброна в ЛА, сильнее Лава в Кливленде