Джамал Мюррэй подвернул голеностоп при «+25» в четвертой четверти, но избежал серьезной травмы
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй подвернул голеностоп при «+25» в четвертой четверти матча с «Финиксом» (126:97).
Мюррэй избежал серьезной травмы. По словам главного тренера «Наггетс» Майкла Мэлоуна, он рассчитывает на основного первого номера в следующей встрече.
Мюррэй в среду набрал 16 очков, 2 подбора и 6 передач за 25 минут.
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