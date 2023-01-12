Джамал Мюррэй подвернул голеностоп при «+25» в четвертой четверти, но избежал серьезной травмы

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Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй подвернул голеностоп при «+25» в четвертой четверти матча с «Финиксом» (126:97).

Мюррэй избежал серьезной травмы. По словам главного тренера «Наггетс» Майкла Мэлоуна, он рассчитывает на основного первого номера в следующей встрече.

Мюррэй в среду набрал 16 очков, 2 подбора и 6 передач за 25 минут.

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