Джамал Мюррэй подвернул голеностоп при «+25» в четвертой четверти, но избежал серьезной травмы

Разыгрывающий « » подвернул голеностоп при «+25» в четвертой четверти матча с « » (126:97).

Мюррэй избежал серьезной травмы. По словам главного тренера «Наггетс» , он рассчитывает на основного первого номера в следующей встрече.

Мюррэй в среду набрал 16 очков, 2 подбора и 6 передач за 25 минут.

Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось