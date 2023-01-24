Бывший игрок «Лейкерс» прошлым летом продал два чемпионских перстня НБА, каждое из которых обошлось новому владельцу в сумму 126 767 долларов.

Вырученные от продажи перстней деньги отправились в фонд украинского экс-баскетболиста НБА Fly High Foundation. Его цель – восстановление спортивной инфраструктуры школ и запуск сети общественных спортивных клубов.

«Лейкерс» решили сделать для Медведенко два новых чемпионских перстня взамен проданных. Он получил их из рук владельца клуба Джинни Басс.

Станислав выступал вместе с Кобе Брайантом и Шакилом О’Нилом в чемпионских командах «Лейкерс» в 2001 и 2002 годах.

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