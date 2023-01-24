Станислав Медведенко получил от «Лейкерс» два чемпионских перстня взамен проданных
Бывший игрок «Лейкерс» Станислав Медведенко прошлым летом продал два чемпионских перстня НБА, каждое из которых обошлось новому владельцу в сумму 126 767 долларов.
Вырученные от продажи перстней деньги отправились в фонд украинского экс-баскетболиста НБА Fly High Foundation. Его цель – восстановление спортивной инфраструктуры школ и запуск сети общественных спортивных клубов.
«Лейкерс» решили сделать для Медведенко два новых чемпионских перстня взамен проданных. Он получил их из рук владельца клуба Джинни Басс.
Станислав выступал вместе с Кобе Брайантом и Шакилом О’Нилом в чемпионских командах «Лейкерс» в 2001 и 2002 годах.
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