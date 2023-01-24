Станислав Медведенко получил от «Лейкерс» два чемпионских перстня взамен проданных

Теги Станислав Медведенко Лейкерс НБА Джинни Басс Баскетбол

Бывший игрок «Лейкерс» Станислав Медведенко прошлым летом продал два чемпионских перстня НБА, каждое из которых обошлось новому владельцу в сумму 126 767 долларов.

Вырученные от продажи перстней деньги отправились в фонд украинского экс-баскетболиста НБА Fly High Foundation. Его цель – восстановление спортивной инфраструктуры школ и запуск сети общественных спортивных клубов.

«Лейкерс» решили сделать для Медведенко два новых чемпионских перстня взамен проданных. Он получил их из рук владельца клуба Джинни Басс.

Станислав выступал вместе с Кобе Брайантом и Шакилом О’Нилом в чемпионских командах «Лейкерс» в 2001 и 2002 годах.

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10 комментариев

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DABL
Только из за ситуации с Украиной, так бы о нем и не вспомнили, показушная тема от Бассов
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Ольга Иванова
Ответ catcher69
так же как тимофей напрмер
Тут даже сравнивать не уместно, Тимофей хоть моментами показывал приличную игру, Медведенко никогда!
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catcher69
Ответ Ольга Иванова
Только не нужно приписывать Медведенко к легендам! За всю свою карьеру он ничего не показал. Просто оказался в нужной команде! По факту, даже в Украине, когда он играл за местные клубы, уровень игры был не высоким!
так же как тимофей напрмер
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Ольга Иванова
Ответ Temer
Молодцы, протянули руку помощи легенде
Только не нужно приписывать Медведенко к легендам! За всю свою карьеру он ничего не показал. Просто оказался в нужной команде! По факту, даже в Украине, когда он играл за местные клубы, уровень игры был не высоким!
+13
-3
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Epicman
Ответ Антон Антонов
Это всё потому что он украинец?
это потому что он сделал большой поступок. но тебе не понять.
+13
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Антон Антонов
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Зоуи Дешанель
Их тоже продаст
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panda_07
Очень достойно
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+38
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Iuasamotu
Все мододцы, и те кто жертвует, и те кто им помогает.
+19
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Temer
Молодцы, протянули руку помощи легенде
+32
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