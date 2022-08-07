Станислав Медведенко переведет 250 000 долларов на восстановление спортзалов на Украине. Он продал два чемпионских перстня НБА

Бывший игрок «Лейкерс» Станислав Медведенко продал два чемпионских перстня НБА, каждое из которых обошлось новому владельцу в сумму 126 767 долларов.
Вырученные от продажи перстней деньги отправятся в фонд Медведенко Fly High Foundation. Его цель – восстановление спортивной инфраструктуры школ и запуск сети общественных спортивных клубов.
Станислав выступал вместе с Кобе Брайантом и Шакилом О’Нилом в чемпионских командах «Лейкерс» в 2001 и 2002 годах.
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