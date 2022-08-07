Станислав Медведенко переведет 250 000 долларов на восстановление спортзалов на Украине. Он продал два чемпионских перстня НБА

Бывший игрок «Лейкерс» продал два чемпионских перстня , каждое из которых обошлось новому владельцу в сумму 126 767 долларов.

Вырученные от продажи перстней деньги отправятся в фонд Медведенко Fly High Foundation. Его цель – восстановление спортивной инфраструктуры школ и запуск сети общественных спортивных клубов.

Станислав выступал вместе с и ’Нилом в чемпионских командах в 2001 и 2002 годах.

В Лос-Анджелесе есть чудо-корт, где играли Федерер и Осака. Его построил миллионер, который любит моделей и не любит Шарапову