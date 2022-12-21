Джинни Басс обручилась с актером Джеем Мором

Владелица «Лейкерс» Джинни Басс обручилась с актером и комиком Джеем Мором.

Как сообщает TMZ Sports, 52-летний Мор сделал предложение 61-летней Басс. Владелицу «Лейкерс» недавно заметили с кольцом на пальце. Источники, близкие к паре, подтвердили, что они помолвлены.

Басс и Мор начали встречаться в 2017 году и часто вместе посещали матчи «Лейкерс».

Ранее Басс был помолвлена с легендарным тренером Филом Джексоном, но в декабре 2016 года они объявили о разрыве.

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