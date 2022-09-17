Кайл Кузма встретился с Джинни Басс

Форвард опубликовал в инстаграме фотографию, на которой он запечатлен с владелицей «Лейкерс» Джинни Басс.

«Смотрите, кого я встретил. Джинни Басс – мой дорогой друг», – подписал фото Кузма.

Изображение сразу же распространилось по сети. Многие болельщики «Лейкерс» призывали форварда вернуться в команду.

Кузма выступал за «Лейкерс» с 2017 по 2021 год и помог клубу стать чемпионом в сезоне-2019/20.

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