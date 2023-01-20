Александер Секулич: «Большое удовольствие видеть, как мои молодые игроки демонстрируют прогресс»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич остался доволен действиями игроков своей команды в матче лиги ВТБ против «Астаны» (98:67).

«Для «Локомотива-Кубань» предыдущие игры в Астане складывались непросто, были и поражения. Поэтому мы приехали сюда, чтобы показать максимально качественный баскетбол. У нас это получилось, мы провели одну из лучших игр в текущем сезоне.

Это очень важная победа для нашей талантливой молодежи, и для меня большое удовольствие видеть, как мои игроки, особенно молодые, демонстрируют прогресс, которого они достигли. Для меня также важно то, что мы играли как команда на протяжении всего матча, что стало важной составляющей победы», – заявил Секулич.

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