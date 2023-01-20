Олег Киселев: «24 потери – это катастрофа, но «Локо» очень хорошо защищался»

Главный тренер «Астаны» Олег Киселев после крупного поражения от «Локомотива-Кубань» (67:98) в лиге ВТБ отдал должное краснодарской команде.

Поздравляю « ив-Кубань» с заслуженной победой. Что касается нас, то мы отвратительно сыграли в плане защиты один в один. 24 потери – это катастрофа, но мы совершили их, потому что «Локо» очень хорошо защищался.

Хотел бы пожелать сопернику удачи в верхней шестерке, а мы будем готовиться к «Енисею». У нас будет небольшая пауза, после чего 28 января уже проведем первый матч второго этапа.

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?