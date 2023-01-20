Олег Киселев: «24 потери – это катастрофа, но «Локо» очень хорошо защищался»
Главный тренер «Астаны» Олег Киселев после крупного поражения от «Локомотива-Кубань» (67:98) в Единой лиге ВТБ отдал должное краснодарской команде.
Поздравляю «Локомотив-Кубань» с заслуженной победой. Что касается нас, то мы отвратительно сыграли в плане защиты один в один. 24 потери – это катастрофа, но мы совершили их, потому что «Локо» очень хорошо защищался.
Хотел бы пожелать сопернику удачи в верхней шестерке, а мы будем готовиться к «Енисею». У нас будет небольшая пауза, после чего 28 января уже проведем первый матч второго этапа.
НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?
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