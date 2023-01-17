«Торонто» интересуется Деандре Эйтоном

« » намерен усилить позицию центрового, пишет обозреватель Yahoo Sports Джейк Фишер.

По информации Фишера, «Рэпторс» интересуются бигменом «Финикса» . Также слухи связывают (« ») и Якоба Пелтля (« ») с возможным переходом в канадский клуб.

«Торонто» занимает 11-е место на Востоке с результатом 20-24 и могут уйти в перестроку, обменяв кого-то их своих ключевых игроков.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь