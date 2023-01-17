«Торонто» интересуется Деандре Эйтоном

Теги возможные переходы Индиана Финикс Сан-Антонио Торонто НБА Майлз Тернер Якоб Пелтль Деандре Эйтон Баскетбол

«Торонто» намерен усилить позицию центрового, пишет обозреватель Yahoo Sports Джейк Фишер.

По информации Фишера, «Рэпторс» интересуются бигменом «Финикса» Деандре Эйтоном. Также слухи связывают Майлза ТернераИндиана») и Якоба Пелтля («Сан-Антонио») с возможным переходом в канадский клуб.

«Торонто» занимает 11-е место на Востоке с результатом 20-24 и могут уйти в перестроку, обменяв кого-то их своих ключевых игроков.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь

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4 комментария

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Roman Boroveev
В соседней новости Санс Ванвлитом интересуются, обмен?
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anastasia Krugova
Ответ Abdulla
Если выбирать между Эйтоном и Пелтлем любая команда выбрала бы Эйтона...
))это с учетом контракта или просто с учетом скилов ?))Эйтон 32 ляма в год стоит ...Якоб будет явно дешевле.
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+1
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Abdulla
Ответ anastasia Krugova
Лучше уж взять Якоба Пелтля ))Дешево и сердито ))) че то Эйтон вообще не импонирует ..
Если выбирать между Эйтоном и Пелтлем любая команда выбрала бы Эйтона...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
Лучше уж взять Якоба Пелтля ))Дешево и сердито ))) че то Эйтон вообще не импонирует ..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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