«Торонто» интересуется Деандре Эйтоном
«Торонто» намерен усилить позицию центрового, пишет обозреватель Yahoo Sports Джейк Фишер.
По информации Фишера, «Рэпторс» интересуются бигменом «Финикса» Деандре Эйтоном. Также слухи связывают Майлза Тернера («Индиана») и Якоба Пелтля («Сан-Антонио») с возможным переходом в канадский клуб.
«Торонто» занимает 11-е место на Востоке с результатом 20-24 и могут уйти в перестроку, обменяв кого-то их своих ключевых игроков.
«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь
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