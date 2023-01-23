Якоб Пелтль рассчитывает на годовую зарплату около 20 миллионов долларов

Теги возможные переходы Сан-Антонио НБА Якоб Пелтль Баскетбол

Инсайдер Марк Стейн описал ситуацию с центровым «Сан-Антонио» Якобом Пелтлем, который привлекает интерес ряда клубов НБА перед дедлайном.

У Пелтля идет последний сезон 3-летнего контракта на общую сумму 26,3 миллиона долларов.

«Источники в лиге говорят, что востребованный на рынке центровой «Сперс» Якоб Пелтль, у которого контрактный сезон, рассчитывает на новую сделку в районе 20 миллионов долларов в год после получения статуса свободного агента. «Сперс» говорят командам, что они надеются сохранить Якоба, несмотря на значительный интерес и мечты выиграть в лотерею перед драфтом имени Виктора Вембаньямы», – пишет Стейн.

Список центровых НБА, которые в настоящее время зарабатывают не менее 20 миллионов долларов, состоит из 12 имен. В него входят Руди Гобер и Карл-Энтони Таунс из «Миннесоты», Энтони Дэвис из «Лейкерс», Джоэл Эмбиид из «Филадельфии», Никола Йокич из «Денвера», Бэм Адебайо из «Майами», Кристапс Порзингис из «Вашингтона», Клинт Капела из «Атланты», Деандре Эйтон из «Финикса», Эл Хорфорд из «Бостона», Никола Вучевич из «Чикаго» и Джарретт Аллен из «Кливленда».

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?

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15 комментариев

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Fungus_Amongus
Как вижу его все время вспоминаю эпизод из Game of Zones, где его имя никак выговорить не могли https://www.youtube.com/watch?v=cTU8iRdwfGc
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yamedia
Ответ udod
70 на 4 и по рукам
у кого есть такие бабки?
+2
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udod
70 на 4 и по рукам
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Dedete
Ну кто готов пойти пан или пропал в этом сезоне? ГСВ (Луни не хватает мощи и смелости), Торонто (там вообще никого нет), Клипперс (Зубаке не хватает ума и морально-волевых), Даллас (на Пауэлла и Макги надежды нет, Вуд и Клебер больше четверки)?
+5
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Игорь Луценко
Неплохой центровой, но 20 млн в год ему вряд ли кто-то даст. Возможно, кто-то предложит 60/4.
+7
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Hobotok
Ответ Leo Bonart
Капелла, хоть и дерево, но ультимативный каттер А что ультимативного у Пелтля? Причем Клинт - единственный из списка, с кем хотя бы можно сравнивать
Аллен разве не похож? Хорфорд по полезности лучше? Чикаго не махнули бы Вуча на Пелтля?
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Maturmalai
Я слышал об этом чуваке исключительно, что он результат пика, который Торонте отдал Нью-Йорк за Андреа Барньяни.
Он уже успел стать звездным центровым?
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Misha_Sapunov
Ответ Leo Bonart
Капелла, хоть и дерево, но ультимативный каттер А что ультимативного у Пелтля? Причем Клинт - единственный из списка, с кем хотя бы можно сравнивать
Подбор, подстраховка, топ заслон, пасует, дисциплина.
+13
-2
+11
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Leo Bonart
Ответ Sashkeeeeee
Ну то есть он просто хочет себе контракт Клинта Капелы - логичное желание.
Капелла, хоть и дерево, но ультимативный каттер
А что ультимативного у Пелтля?
Причем Клинт - единственный из списка, с кем хотя бы можно сравнивать
+2
-2
0
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salogiannis
Базилио: "Вложись в Золотое Дерево -- и оно вырастет!"
+7
0
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Lokomotiv__1992
Что за бред ) таких центров в Нба очень много .. легче на минималке найти или за разумную цену центра .. теперь дереву платить 20 лямов ) тот же Зубац лучше .. контракт должен быть хуже
+7
-6
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Mikael Rikhard
кто это?
+1
-6
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emptinesspetr
Как для центра которого разматывает Зубац — нескромный аппетит
+29
-1
+28
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Sashkeeeeee
Ну то есть он просто хочет себе контракт Клинта Капелы - логичное желание.
+17
0
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kolyan#15
Сколько ? 😅 жестоко
+9
0
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