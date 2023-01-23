Инсайдер Марк Стейн описал ситуацию с центровым « » , который привлекает интерес ряда клубов НБА перед дедлайном.

У Пелтля идет последний сезон 3-летнего контракта на общую сумму 26,3 миллиона долларов.

«Источники в лиге говорят, что востребованный на рынке центровой «Сперс» Якоб Пелтль, у которого контрактный сезон, рассчитывает на новую сделку в районе 20 миллионов долларов в год после получения статуса свободного агента. «Сперс» говорят командам, что они надеются сохранить Якоба, несмотря на значительный интерес и мечты выиграть в лотерею перед драфтом имени Виктора Вембаньямы», – пишет Стейн.

Список центровых НБА, которые в настоящее время зарабатывают не менее 20 миллионов долларов, состоит из 12 имен. В него входят Руди Гобер и Карл-Энтони Таунс из «Миннесоты», Энтони Дэвис из «Лейкерс», Джоэл Эмбиид из «Филадельфии», Никола Йокич из «Денвера», Бэм Адебайо из «Майами», Кристапс Порзингис из «Вашингтона», Клинт Капела из «Атланты», Деандре Эйтон из «Финикса», Эл Хорфорд из «Бостона», Никола Вучевич из «Чикаго» и Джарретт Аллен из «Кливленда».

НБА разрывается от сумасшедшей результативности. А, собственно, что случилось?