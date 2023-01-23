«Клипперс» не рассматривают возможность обмена Кавая Леонарда
«Клипперс» не рассматривают возможность обмена звездного форварда Кавая Леонарда (31 год, 201 см), сообщает The Athletic.
Ленард присоединился к «Клипперс» летом 2019 года, подписав 3-летний контракт на 103 млн долларов. Нынешний контракт форварда рассчитан до 2025 года с опцией досрочного расторжения по желанию игрока в 2024-м.
В нынешнем сезоне двукратный чемпион НБА набирает 20,5 очка, 6,1 подбора и 3,8 передачи.
Как говорил Чак (или Шак?) - это ж Клипперс. Что вообще о них говорить? Когда что-то выиграл - тогда пожалуйста. А пока это просто Клипперс, которые "никогда и ничего и вообще". Если Пол, Гриффин и Джордан в период прайма не помогли, то это финиш.
Кстати, я посмотрел на английской версии Википедии, что у Клипперс есть с 2006 года права на Владимира Веремеенко (наш белорусский хлопец), вот и помощь подъехала.
Да, Кавай травматичен.Но пока нет никого аналогичного, лучше уж подбирать состав так, чтобы можно было достойно выступать и с Ленардом.Некоторых игроков из нынешнего состава Клипперс можно и обменять под эти цели.