«Клипперс» не рассматривают возможность обмена звездного форварда Кавая Леонарда (31 год, 201 см), сообщает The Athletic.

присоединился к « » летом 2019 года, подписав 3-летний контракт на 103 млн долларов. Нынешний контракт форварда рассчитан до 2025 года с опцией досрочного расторжения по желанию игрока в 2024-м.

В нынешнем сезоне двукратный чемпион набирает 20,5 очка, 6,1 подбора и 3,8 передачи.