«Клипперс» не рассматривают возможность обмена Кавая Леонарда

Теги возможные переходы Клипперс НБА Кавай Ленард Баскетбол

«Клипперс» не рассматривают возможность обмена звездного форварда Кавая Леонарда (31 год, 201 см), сообщает The Athletic.

Ленард присоединился к «Клипперс» летом 2019 года, подписав 3-летний контракт на 103 млн долларов. Нынешний контракт форварда рассчитан до 2025 года с опцией досрочного расторжения по желанию игрока в 2024-м.

В нынешнем сезоне двукратный чемпион НБА набирает 20,5 очка, 6,1 подбора и 3,8 передачи.

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8 комментариев

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87c74rfcc8
Может Массаи Уджири повторит свой фокус?
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Abdulla
Уже скоро будет почти 4 года, года про#ранных по полной программе. Окей-окей, не по полной, в плове побарахтались пару раз в полуфинале и даже финале конфы.
Как говорил Чак (или Шак?) - это ж Клипперс. Что вообще о них говорить? Когда что-то выиграл - тогда пожалуйста. А пока это просто Клипперс, которые "никогда и ничего и вообще". Если Пол, Гриффин и Джордан в период прайма не помогли, то это финиш.
Кстати, я посмотрел на английской версии Википедии, что у Клипперс есть с 2006 года права на Владимира Веремеенко (наш белорусский хлопец), вот и помощь подъехала.
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+3
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Fungus_Amongus
По последним матчам уже похоже, что он близок к привычному уровню. Если неудачные матчи на старте сезона из статистики отбросить, то вполне себе похоже будет на то, что он до травмы показывал.
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Борчуган
Ответ Дмитрий Сологубов
А на кого собственно менять?Разве есть на рынке подобные звёзды-франчайзи? Да, Кавай травматичен.Но пока нет никого аналогичного, лучше уж подбирать состав так, чтобы можно было достойно выступать и с Ленардом.Некоторых игроков из нынешнего состава Клипперс можно и обменять под эти цели.
На Дерозана))
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+11
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Дмитрий Сологубов
А на кого собственно менять?Разве есть на рынке подобные звёзды-франчайзи?
Да, Кавай травматичен.Но пока нет никого аналогичного, лучше уж подбирать состав так, чтобы можно было достойно выступать и с Ленардом.Некоторых игроков из нынешнего состава Клипперс можно и обменять под эти цели.
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гилберт
Уже можно менять.
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Алексааандр
Жаль конечно, тогда они точно ни на что не смогут претендовать
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korj88
А разве были какие-то поползновения к обмену?
+3
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