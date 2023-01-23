Серж Ибака может вернуться в «Клипперс»

Несколько команд Западной конференции проявили интерес к опытному центровому «Милуоки» (33 года, 208 см), сообщает Hoops Wire.

В их число входят « », которые заинтересованы в возвращении Ибаки «по разумной цене». Центровой уже выступал за лос-анджелесский клуб с 2020 по 2022 год.

Ибака с высокой долей вероятности покинет «Бакс» перед дедлайном. Сообщалось, что стороны договорились, что найдут подходящий обмен для 33 летнего баскетболиста.

Ибака выступает за «Бакс» на условиях минимального контракта (1,8 млн долларов) на сезон-2022/23. В нынешнем регулярном чемпионате он провел 16 матчей, набирая в среднем 4,1 очка и 2,8 подбора.

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