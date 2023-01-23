Серж Ибака может вернуться в «Клипперс»

Теги возможные переходы Клипперс Милуоки НБА Серж Ибака Баскетбол

Несколько команд Западной конференции проявили интерес к опытному центровому «Милуоки» Сержу Ибаке (33 года, 208 см), сообщает Hoops Wire.

В их число входят «Клипперс», которые заинтересованы в возвращении Ибаки «по разумной цене». Центровой уже выступал за лос-анджелесский клуб с 2020 по 2022 год.

Ибака с высокой долей вероятности покинет «Бакс» перед дедлайном. Сообщалось, что стороны договорились, что найдут подходящий обмен для 33 летнего баскетболиста.

Ибака выступает за «Бакс» на условиях минимального контракта (1,8 млн долларов) на сезон-2022/23. В нынешнем регулярном чемпионате он провел 16 матчей, набирая в среднем 4,1 очка и 2,8 подбора.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф – как с куста)

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6 комментариев

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mqh9pzrxgf
Ответ LilAnswer
Ибака к сожалению пользы не приносил в своем последнем сезоне за Клипперс, а моложе он не становиться. Как по мне сомнительное усиление.
Имейте уважение, человеку 53, то что он выходит и это уже чудо)
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Дмитрий Сологубов
Смысл?Сначала расстаться, потому что Ибака не тянул, а теперь брать назад?Ведь он и в Бакс не прибавил.Похоже на жёлтые слухи.
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Олег Сорокин
По сути ибака уже умер, непонятно кому и для каких целей он нужен
0
-1
-1
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dev0
*53 года
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
никнейм ботвиннег-корчной
сделают Брауну негарантированную минималку, обменяют на Ибаку, после чего Милуоки отчислят Брауна.
+2
0
+2
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LilAnswer
Ибака к сожалению пользы не приносил в своем последнем сезоне за Клипперс, а моложе он не становиться. Как по мне сомнительное усиление.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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