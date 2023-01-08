Леброн Джеймс: «Я должен сыграть вместе с Бронни. Это будет вишенка на торте»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА драфт НБА Леброн Джеймс-младший Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что перед завершением карьеры хочет обязательно сыграть в НБА вместе со своим старшим сыном.

«Мне нужно выйти на площадке вместе с моим мальчиком. Я должен сыграть вместе с Бронни. Это будет вишенка на торте», – заявил Джеймс.

Леброн Джеймс-младший сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году. Ожидается, что он будет выбран в конце первого раунда.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

«Говорю детям: «Ваш отец завоевал меня благодаря объедкам стейка». Саванна Бринсон – главная женщина в жизни Леброна

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr. Grand
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Много пафоса, причем разговоры его об этом идут уже лет 5 - надоел.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marky777
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Potors
Интересно, если Бронни не попадет в НБА, поедет ли Леброн за сыном в какую-нибудь Уникаху?)
Бред. Любой клуб пожертвует выбором в конце первого раунда ради такой истории. НБА умеет делать шоу
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Крошка картошка
На драфте будет действовать акция: При выборе Бронни, Леброн в подарок
Вообще-то в этом интервью Брон подчеркнул, что необязательно ему в одной команде быть с сыном - главное, быть на площадке одновременно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Potors
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Интересно, если Бронни не попадет в НБА, поедет ли Леброн за сыном в какую-нибудь Уникаху?)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
40 Летний бронницы старший и 20 летний брон младший
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Osik92
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мечтать не вредно пока бронницы даже в колледж не поступил... А игра в школе не показатель... Реальный уровень увидим в сезоне 23-24 у бронницы... Вот тогда и понятно в каком раунде могут его выбрать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Peter Caulfield
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сыграет не только с бронни, но ещё и с брайсом! А там уже чем черт не шутит, может и с сыном бронни!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крошка картошка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На драфте будет действовать акция: При выборе Бронни, Леброн в подарок
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шампион
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В два раза больше пробежек!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пилипенко Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это будет не вишенка, это кумовство !
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vy_Ao
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сыграет, после чего хваленый брони завершит карьеру после 1 сезона, как было с сыном мозякина. Зачем ему этот баскетбол, когда все есть и все они уже обеспечены до конца времён?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий