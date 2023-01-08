Леброн Джеймс: «Я должен сыграть вместе с Бронни. Это будет вишенка на торте»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что перед завершением карьеры хочет обязательно сыграть в НБА вместе со своим старшим сыном.
«Мне нужно выйти на площадке вместе с моим мальчиком. Я должен сыграть вместе с Бронни. Это будет вишенка на торте», – заявил Джеймс.
Леброн Джеймс-младший сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА в 2024 году. Ожидается, что он будет выбран в конце первого раунда.
Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?
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