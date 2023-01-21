Форвард « » ответил на вопросы о потасовке с экс-игроком НФЛ, телеведущим FOX Шэнноном Шарпом во время матча с « » (121:122) в Лос-Анджелесе.

«Я не хочу обсуждать это. Лучше спросите у него самого. Он же блогер или кто? Меня все это не волнует. Следующий вопрос», – заявил Брукс.

Шарп провел большой перерыв в подтрибунном помещении в окружении охранников, а затем вернулся на свое место в третьей четверти.

«Справедливо ли ему позволили остаться на арене? Обычный мужик вроде него? Нет. Он не должен был возвращаться на трибуну, но это Лос-Анджелес», – отметил игрок «Гриззлис».

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