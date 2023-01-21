Диллон Брукс – о потасовке с Шарпом: «Меня не волнует этот блогер. Следующий вопрос»

Теги Лейкерс Мемфис НБА Диллон Брукс Шэннон Шарп Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Диллон Брукс ответил на вопросы о потасовке с экс-игроком НФЛ, телеведущим FOX Шэнноном Шарпом во время матча с «Лейкерс» (121:122) в Лос-Анджелесе.

«Я не хочу обсуждать это. Лучше спросите у него самого. Он же блогер или кто? Меня все это не волнует. Следующий вопрос», – заявил Брукс.

Шарп провел большой перерыв в подтрибунном помещении в окружении охранников, а затем вернулся на свое место в третьей четверти.

«Справедливо ли ему позволили остаться на арене? Обычный мужик вроде него? Нет. Он не должен был возвращаться на трибуну, но это Лос-Анджелес», – отметил игрок «Гриззлис».

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6 комментариев

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engine_10
Ответ Nik0
Какие же некоторые персонажи в Мемфисе зазнавшиеся. Назвать одного из лучших игроков в НФЛ в истории "каким-то блоггером" это очень тупо. Брукс не вывезет
а почему к Шарпу должно быть какое-то особое отношение на баскетбольном матче? Чем он отличается от условного айтишника гугла, который пришёл на игру? Дилон может вообще не интересоваться нфл и считать его обычным мужиком, который кричит ему всякую фигню. Или что услышав от него: "ты слишком маленький, чтобы защищаться против моего любимого Леброна" Дилон должен был сказать: "о, великий мистер Шарп, вам конечно виднее, я такой маленький, что и правда не могу защищаться против вашего кумира!"
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Neo97
Ответ Nik0
Какие же некоторые персонажи в Мемфисе зазнавшиеся. Назвать одного из лучших игроков в НФЛ в истории "каким-то блоггером" это очень тупо. Брукс не вывезет
У Шарпа свой блог на ютьбе. Кто он, если не блогер сейчас?
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Эдуард Григорьев
Ответ Nik0
Какие же некоторые персонажи в Мемфисе зазнавшиеся. Назвать одного из лучших игроков в НФЛ в истории "каким-то блоггером" это очень тупо. Брукс не вывезет
Братан, что Шарп, что Брукс, если смотреть с перспективы истории планеты и Вселенной просто пыль, ни они, ни мы значения не имеем. Кто вообще вспомнит о нас через 10 поколений? Камон
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armageddon123456
Ответ Nik0
Какие же некоторые персонажи в Мемфисе зазнавшиеся. Назвать одного из лучших игроков в НФЛ в истории "каким-то блоггером" это очень тупо. Брукс не вывезет
У него ума хватит так и про Тома Брэди ляпнуть. Команда довольно тугих парней Мемфис, очень даже тугих
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Nik0
Какие же некоторые персонажи в Мемфисе зазнавшиеся. Назвать одного из лучших игроков в НФЛ в истории "каким-то блоггером" это очень тупо. Брукс не вывезет
+2
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0
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БУГАЙ
Тогда за чем так реагировать???
0
-2
-2
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