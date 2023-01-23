НБА после инцидента с Шэнноном Шарпом напомнила зрителям из первых рядов о кодексе поведения

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НБА не объявила о каких-либо официальных наказаниях по итогам инцидента с участием телеведущего Шэннона Шарпа и игроков «Мемфиса» во время матча в Лос-Анджелесе.

При этом лига в минувшие выходные подготовила для зрителей из первых рядов памятку с напоминанием о кодексе поведения болельщиков.

«Во время матчей на всех аренах лиги каждый посетитель обязан соблюдать кодекс поведения болельщиков НБА. Это особенно важно для поклонников (таких как вы), которые располагаются в непосредственной близости от игровой площадки. Неподобающее поведение является неприемлемым и может привести к удалению с арены и/или аннулированию абонементов.

Мы призываем вас наслаждаться игрой и болеть за наших игроков и команды с уважением», – говорится в тексте послания.

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2 комментария

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xQcoW
А так все будут ловить хайп строя себя гэнста сзади охранников, гавкая на игроков
+6
-11
-5
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xQcoW
Стероидному придурку и бронсексуалу Шерпу надо дать пожизненный бан. После этого будут знать
+11
-13
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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