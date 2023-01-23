Леброн Джеймс поддержал Шэннона Шарпа: «Я всегда готов прикрыть его спину, а он мою»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Диллон Брукс Шэннон Шарп Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал экс-игрока НФЛ, ныне телеведущего FOX Шэннона Шарпа, который вступил в конфронтацию с «Гризлис» и отцам Джа Морэнта во время матча в Лос-Анджелесе.

Конфликт Шарпа с игроками «Мемфиса» начался с того, что он поспорил с Диллоном Бруксом из-за Джеймса.

Выступая на телевидении, Шарп неизменно поддерживает 38-летнего форварда.

«Я на стороне Шэннона 365 дней — 366 в високосный год — в режиме 24/7. Он свой человек. Я всегда готов прикрыть его спину. А он прикрывает мою. Он может разговаривать с кем ему захочется», – заявил Джеймс.

Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

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14 комментариев

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Fogiii
Ответ Паскаль Шимбонда
Так и почему тогда 7.4, если 7.5 даже без сегодняшнего матча? Было бы у него 7.449, да, 7.4)
Потому что округление идёт не до десятых, а до целых чисел.
+1
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+1
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Суперпупс
Ответ Seadog
You can ride my tail!!! (C) Top Gun
чувак, я фанат Топ Ган, там не было такой фразы.
+3
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+3
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Южка
Ответ Daishi
Странно, что здесь не привели шпильки из Твиттера между Шарпом, Бэйлессом и там еще Аквамэн подключился к Бэйлессу. Скип неплохо отстрелялся по Шарпу. :))
Помню эту новость на sports-е: "Кто-то отпустил шпильку в адрес..."
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0
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Паскаль Шимбонда
Ответ Fogiii
7.499 если округлять до 1 цифры после запятой, то 7.5 это логично, но если округлять до целых, то это 7. Очевидно, что считает это компьютер и цифр после запятой там наверняка больше, чем 3
Так и почему тогда 7.4, если 7.5 даже без сегодняшнего матча? Было бы у него 7.449, да, 7.4)
0
0
0
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Fogiii
Ответ Паскаль Шимбонда
Интересно как при 7.499 работает округление тогда, и кто в адеквате считает 7.499 как 7.4 подбора, как бы странно)
7.499 если округлять до 1 цифры после запятой, то 7.5 это логично, но если округлять до целых, то это 7. Очевидно, что считает это компьютер и цифр после запятой там наверняка больше, чем 3
+3
0
+3
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Паскаль Шимбонда
Ответ Vagant
Бесполезная статистика До матча с Портлендом в среднем Леброн набирал в среднем за игру 7,499 подбора. Собрав же 11 подборов в этом матче, он поднял свое среднее до 7,501 подбора. Таким образом он поднял свою линейку с "канонических" 27/7/7 до 27/8/7 за карьеру.:)
Интересно как при 7.499 работает округление тогда, и кто в адеквате считает 7.499 как 7.4 подбора, как бы странно)
0
-1
-1
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viewerigo
Ответ Vagant
Бесполезная статистика До матча с Портлендом в среднем Леброн набирал в среднем за игру 7,499 подбора. Собрав же 11 подборов в этом матче, он поднял свое среднее до 7,501 подбора. Таким образом он поднял свою линейку с "канонических" 27/7/7 до 27/8/7 за карьеру.:)
Сказ о том, как два подбора на линейку по карьере влияют. )))
Интересно, спасибо!
+11
0
+11
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Vagant
Ответ armageddon123456
У меня вопрос возник, вполне себе серьезный... Дух Хлебонасущенского с ветки НХЛ случайно не родственник вам?
"Дух ходит где хочет. Вот он прошумел, ты слышишь его, но не знаешь, откуда он пришел и куда делся." (Ин 3:8)
+10
-2
+8
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armageddon123456
Ответ Vagant
Бесполезная статистика До матча с Портлендом в среднем Леброн набирал в среднем за игру 7,499 подбора. Собрав же 11 подборов в этом матче, он поднял свое среднее до 7,501 подбора. Таким образом он поднял свою линейку с "канонических" 27/7/7 до 27/8/7 за карьеру.:)
У меня вопрос возник, вполне себе серьезный... Дух Хлебонасущенского с ветки НХЛ случайно не родственник вам?
+4
0
+4
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Vagant
Бесполезная статистика

До матча с Портлендом в среднем Леброн набирал в среднем за игру 7,499 подбора. Собрав же 11 подборов в этом матче, он поднял свое среднее до 7,501 подбора.
Таким образом он поднял свою линейку с "канонических" 27/7/7 до 27/8/7 за карьеру.:)
+36
-5
+31
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boller_73
Брать за брата, так за основу взято
+1
-1
0
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Seadog
You can ride my tail!!! (C) Top Gun
0
0
0
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TurboMen
6-й игрок получается, провокатор на скамейке. Брукс во второй половине и фолов нахватал, и уже не так эффективен был.
+1
-1
0
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Daishi
Странно, что здесь не привели шпильки из Твиттера между Шарпом, Бэйлессом и там еще Аквамэн подключился к Бэйлессу. Скип неплохо отстрелялся по Шарпу. :))
+2
-2
0
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