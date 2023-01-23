Звездный форвард « » поддержал экс-игрока НФЛ, ныне телеведущего FOX Шэннона Шарпа, который вступил в конфронтацию с «Гризлис» и отцам Джа Морэнта во время матча в Лос-Анджелесе.

Конфликт Шарпа с игроками « » начался с того, что он поспорил с из-за Джеймса.

Выступая на телевидении, Шарп неизменно поддерживает 38-летнего форварда.

«Я на стороне Шэннона 365 дней — 366 в високосный год — в режиме 24/7. Он свой человек. Я всегда готов прикрыть его спину. А он прикрывает мою. Он может разговаривать с кем ему захочется», – заявил Джеймс.

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