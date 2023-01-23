Леброн Джеймс поддержал Шэннона Шарпа: «Я всегда готов прикрыть его спину, а он мою»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал экс-игрока НФЛ, ныне телеведущего FOX Шэннона Шарпа, который вступил в конфронтацию с «Гризлис» и отцам Джа Морэнта во время матча в Лос-Анджелесе.
Конфликт Шарпа с игроками «Мемфиса» начался с того, что он поспорил с Диллоном Бруксом из-за Джеймса.
Выступая на телевидении, Шарп неизменно поддерживает 38-летнего форварда.
«Я на стороне Шэннона 365 дней — 366 в високосный год — в режиме 24/7. Он свой человек. Я всегда готов прикрыть его спину. А он прикрывает мою. Он может разговаривать с кем ему захочется», – заявил Джеймс.
Еще одна иллюстрация уникальности Леброна: сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА
Интересно, спасибо!
До матча с Портлендом в среднем Леброн набирал в среднем за игру 7,499 подбора. Собрав же 11 подборов в этом матче, он поднял свое среднее до 7,501 подбора.
Таким образом он поднял свою линейку с "канонических" 27/7/7 до 27/8/7 за карьеру.:)