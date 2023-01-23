Айзейя Тэйлор выбыл на 3 недели из-за частичного разрыва подколенного сухожилия

Разыгрывающий « » Айзейя Тэйлор пропустит три недели из-за частичного разрыва правого подколенного сухожилия.

Тэйлор травмировался в матче на Кубок короля Миндаугаса против «Вулвс» (91:72). За несколько минут до завершения встречи американец совершил серию обманных движений, затем схватился за бедро и упал на паркет. Партнеры по команде унесли Тэйлора с площадки.

Тэйлор присоединился к литовскому клубу несколько недель назад, заменив травмированного Кинана Эванса. В трех матчах за «Жальгирис» он набирал 4,7 очка и 1,3 передачи в среднем за встречу.

«Видел своими глазами, как у «Далласа» украли финал-2006». Павел Подкользин вспоминает НБА и рассказывает о новой карьере в кино