Евролига изменила время начала двух матчей 21-го тура из-за футбола

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Евролига объявила о двух изменениях в расписании предстоящих матчей 21-го тура, который пройдет на этой неделе.

Эль Класико между «Реалом» и «Барселоной» состоится в четверг, 26 января, в 21.00 (мск), а не в 22.45, как было запланировано. «Панатинаикос» примет «Жальгирис» в тот же день в 23.00 (мск) вместо 22.00.

Оба матча были перенесены, чтобы избежать пересечения с футболом. В четверг в Испании состоится четвертьфинальный матч Кубка Короля Испании между «Реалом» и «Атлетико», а в Греции – четвертьфинал Кубка Греции между «Панатинаикосом» и ПАОКом.

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