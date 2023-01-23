Евролига изменила время начала двух матчей 21-го тура из-за футбола

объявила о двух изменениях в расписании предстоящих матчей 21-го тура, который пройдет на этой неделе.

Эль Класико между «Реалом» и «Барселоной» состоится в четверг, 26 января, в 21.00 (мск), а не в 22.45, как было запланировано. «Панатинаикос» примет « » в тот же день в 23.00 (мск) вместо 22.00.

Оба матча были перенесены, чтобы избежать пересечения с футболом. В четверг в Испании состоится четвертьфинальный матч Кубка Короля Испании между « » и «Атлетико», а в Греции – четвертьфинал Кубка Греции между « » и ПАОКом.

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