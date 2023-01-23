Деян Радонич: «Надеюсь, подпишем нового игрока в течение следующей недели»

Главный тренер « » рассказал о ближайших планах клуба по усилению состава.

«Я надеюсь, что в нашем распоряжении будет больше игроков. Это касается и тренировок на следующей неделе, и матча с «Жальгирисом». Также мы нашли нового игрока. Надеюсь, подпишем его в течение следующей недели», – заявил Радонич.

«Пао» сыграет в против литовского « » в четверг. Греческая команда с результатом 7-13 занимает 16-е место в турнире.

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