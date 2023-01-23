Айзейя Тэйлор из «Жальгириса» получил травму бедра

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Разыгрывающий «Жальгириса» Айзейя Тэйлор получил травму правого бедра в матче на Кубок короля Миндаугаса против «Вулвс» (91:72).

За несколько минут до завершения встречи Тэйлор совершил серию обманных движений, а затем схватился за бедро и повалился на паркет. Американец получил повреждение в бесконтактной ситуации.

Тэйлор присоединился к литовскому клубу несколько недель назад, заменив травмированного Кинана Эванса. Плеймейкеру предстоит медицинское обследование.

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