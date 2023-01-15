Эдриан Воджнаровски: «Сан-Антонио» попытается сохранить Пелтля, особенно если сможет получить Вембаньяму»
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски считает, что центровой «Сан-Антонио» Якоб Пелтль может остаться в команде, несмотря на многочисленные слухи о возможном обмене.
«Он может подписать продление на 58 миллионов долларов за 4 года, но не собирается этого делать, потому что рассчитывает получить еще больше летом. Многие команды намерены побороться за Пелтля перед дедлайном и в межсезонье, но «Сан-Антонио» попытается сохранить его, особенно если сможет получить Виктора Вембаньяму на драфте. Пелтль – тот самый центровой, который станет отличным дополнением для Вембаньямы», – заявил Воджнаровски.
Ранее сообщалось, что основными претендентами на австрийского баскетболиста являются «Голден Стэйт» и «Торонто».
«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много
Хотя, как мне кажется, что такие парни могут из лиги вылетать только так, особенно если кто-то сдуру выкатит 58 на 4 (а то и больше). Трёхи нет, штрафной 50%.
Защита: хорошо подбирает, хороший хелп-дифенс, достаточно мощный, чтобы защищаться против самых здоровых центров. Единственный минус - защита против мелких после разменов, он конечно не так быстр на ногах.
В целом Пёлтль очень хороший командный игрок, который хорошо понимает игру, не тащит на себя одеяло, выбирает грамотные решения когда нужно отдать ассист, когда самому набрать, хорошо обучается, всё ещё прогрессирует и вообще отличный парень.
Если в начале сезона я думал, что его надо обменивать пока он на пике стоимости, то сейчас он иногда настолько здорово играет, что кажется действительно лучше попытаться его сохранить.
P.S. Я видел наверное все игры Пёльтя за Спёрс