Эдриан Воджнаровски: «Сан-Антонио» попытается сохранить Пелтля, особенно если сможет получить Вембаньяму»

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски считает, что центровой « » может остаться в команде, несмотря на многочисленные слухи о возможном обмене.

«Он может подписать продление на 58 миллионов долларов за 4 года, но не собирается этого делать, потому что рассчитывает получить еще больше летом. Многие команды намерены побороться за Пелтля перед дедлайном и в межсезонье, но «Сан-Антонио» попытается сохранить его, особенно если сможет получить на драфте. Пелтль – тот самый центровой, который станет отличным дополнением для Вембаньямы», – заявил Воджнаровски.

Ранее сообщалось, что основными претендентами на австрийского баскетболиста являются «Голден Стэйт» и «Торонто».

«Бостон» дает 36-летнему центровому новый контракт на 10 млн в год. Вы удивитесь, но это совсем не много