Эдриан Воджнаровски: «Сан-Антонио» попытается сохранить Пелтля, особенно если сможет получить Вембаньяму»

Теги возможные переходы Сан-Антонио драфт НБА ESPN Эдриан Воджнаровски Якоб Пелтль Виктор Вембаньяма Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски считает, что центровой «Сан-Антонио» Якоб Пелтль может остаться в команде, несмотря на многочисленные слухи о возможном обмене.

«Он может подписать продление на 58 миллионов долларов за 4 года, но не собирается этого делать, потому что рассчитывает получить еще больше летом. Многие команды намерены побороться за Пелтля перед дедлайном и в межсезонье, но «Сан-Антонио» попытается сохранить его, особенно если сможет получить Виктора Вембаньяму на драфте. Пелтль – тот самый центровой, который станет отличным дополнением для Вембаньямы», – заявил Воджнаровски.

Ранее сообщалось, что основными претендентами на австрийского баскетболиста являются «Голден Стэйт» и «Торонто».

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9 комментариев

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старичок
Ответ Abdulla
Он большой мастер австрийского йодля. В культуре различных народов — особая манера пения без слов, с характерным быстрым переключением голосовых регистров, то есть с чередованием грудных и фальцетных звуков.
не, ну за пение-то отчего ж больше 60 лямов не дать)
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старичок
сикоку-сикоку??? япона мать...
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Abdulla
Ответ Никита Анохин
Знатоки нба, подскажите, а с чем связана такая востребованность этого центра ?
А если серьёзно, то скорее всего он такой чернорабочий. Лошадь, которая тащит на себе всё, не привлекая внимание, пока звёзды сверкают :)
Хотя, как мне кажется, что такие парни могут из лиги вылетать только так, особенно если кто-то сдуру выкатит 58 на 4 (а то и больше). Трёхи нет, штрафной 50%.
+1
0
+1
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Abdulla
Ответ Никита Анохин
Знатоки нба, подскажите, а с чем связана такая востребованность этого центра ?
Он большой мастер австрийского йодля. В культуре различных народов — особая манера пения без слов, с характерным быстрым переключением голосовых регистров, то есть с чередованием грудных и фальцетных звуков.
+1
0
+1
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engine_10
Ответ Никита Анохин
Знатоки нба, подскажите, а с чем связана такая востребованность этого центра ?
Атака: один из лучших центровых по подборам в атаке, здорово ставит заслоны, может хорошо ассистировать, очень хорошие моментальные Pop-A-Shot после получения передач, в этом сезоне добавил в игре в посте, разного рода хуки, так же в этом сезоне начал делать проходы после получения мяча в хай-посте, когда видит, что есть для этого возможность и это выглядит очень здорово. В этом сезоне даже шратфные начал лучше попадать (почти 60%). Минус - нет дальнего броска.
Защита: хорошо подбирает, хороший хелп-дифенс, достаточно мощный, чтобы защищаться против самых здоровых центров. Единственный минус - защита против мелких после разменов, он конечно не так быстр на ногах.
В целом Пёлтль очень хороший командный игрок, который хорошо понимает игру, не тащит на себя одеяло, выбирает грамотные решения когда нужно отдать ассист, когда самому набрать, хорошо обучается, всё ещё прогрессирует и вообще отличный парень.
Если в начале сезона я думал, что его надо обменивать пока он на пике стоимости, то сейчас он иногда настолько здорово играет, что кажется действительно лучше попытаться его сохранить.
P.S. Я видел наверное все игры Пёльтя за Спёрс
+3
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Asanov
Ответ Никита Анохин
Я про Пелтля
Стиль игры, позволяющий раскрыть сильные стороны француза в нападении и максимально скрыть слабые стороны в защите.
0
0
0
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rb_10
Ответ Никита Анохин
Знатоки нба, подскажите, а с чем связана такая востребованность этого центра ?
С его игрой)
+3
-3
0
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Никита Анохин
Ответ Никита Анохин
Знатоки нба, подскажите, а с чем связана такая востребованность этого центра ?
Я про Пелтля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Анохин
Знатоки нба, подскажите, а с чем связана такая востребованность этого центра ?
+2
0
+2
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