Виктор Вембаньяма набрал 16 очков и 9 подборов в победной игре с «Дижоном»

Теги НБА видео чемпионат Франции Метрополитан Дижон Виктор Вембаньяма Баскетбол

Центровой «Метрополитана» Виктор Вембаньяма помог команде выиграть у «Дижона» (103:94) в выездном матче чемпионата Франции.

Вембаньяма набрал 16 очков и 9 подборов.

Француз считается основным претендентом на выбор под 1-м номером на драфте НБА этого года.

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