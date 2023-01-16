Виктор Вембаньяма набрал 16 очков и 9 подборов в победной игре с «Дижоном»

Центровой « » помог команде выиграть у « » (103:94) в выездном матче чемпионата Франции.

Вембаньяма набрал 16 очков и 9 подборов.

Француз считается основным претендентом на выбор под 1-м номером на драфте НБА этого года.

Рекорд посещаемости НБА: 68 тысяч пришли на матч «Сан-Антонио» и «Голден Стэйт» в футбольный «Аламодоум»!

У Джа Морэнта теперь есть данки против всех команд НБА – вычеркнул из списка «Индиану» знатным постером