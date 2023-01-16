Виктор Вембаньяма набрал 16 очков и 9 подборов в победной игре с «Дижоном»
Центровой «Метрополитана» Виктор Вембаньяма помог команде выиграть у «Дижона» (103:94) в выездном матче чемпионата Франции.
Вембаньяма набрал 16 очков и 9 подборов.
Француз считается основным претендентом на выбор под 1-м номером на драфте НБА этого года.
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