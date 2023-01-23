«Панатинаикос» близок к подписанию Шабазза Напьера

« » близок к подписанию контракта с разыгрывающим (31 год, 185 см).

Об этом сообщает BasketNews со ссылкой на греческие издания.

Главный тренер «Панатинаикоса» после победы над «Лаврионом» в матче греческой лиги в минувшие выходные заявил, что клуб в ближайшее время усилит состав.

«Мы нашли нового игрока. Надеюсь, подпишем его на следующей неделе», – заявил Радонич.

Напьер начинал сезон-21/22 в «Зените», но быстро получил травму и пропустил длительный период. В феврале 31-летний американец покинул Россию.

Русский проект МБА без 4 игроков основы обыгрывает действующего чемпиона. Это вообще реально?