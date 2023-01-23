«Панатинаикос» близок к подписанию Шабазза Напьера

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«Панатинаикос» близок к подписанию контракта с разыгрывающим Шабаззом Напьером (31 год, 185 см).

Об этом сообщает BasketNews со ссылкой на греческие издания.

Главный тренер «Панатинаикоса» Деян Радонич после победы над «Лаврионом» в матче греческой лиги в минувшие выходные заявил, что клуб в ближайшее время усилит состав.

«Мы нашли нового игрока. Надеюсь, подпишем его на следующей неделе», – заявил Радонич.

Напьер начинал сезон-21/22 в «Зените», но быстро получил травму и пропустил длительный период. В феврале 31-летний американец покинул Россию.

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3 комментария

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Сергей Поляков
Двоякое мнение..С одной стороны,Зенит он кинул,нет вопросов.С другой-смотря его игру за Мехико ,в G Лиге,признаю:он очень крутой PG.Надеюсь,все же сможет наладить свою карьеру.
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sonny91
можно только пожелать им удачи. не в том что они его подпишут а в том чтобы он потом сыграл за них
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шлеп нога
Да кому он нужен! Фэйк, а не игрок!
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