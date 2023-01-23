Остин Риверс: «Сложнее всего защищаться против Стефа, судьи свистят на нем каждый чертов контакт»
Защитник «Миннесоты» Остин Риверс пожаловался на предвзятое отношение арбитров к разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри.
«Сложнее всего защищаться против Стефа. Он лидирует с большим отрывом. К нему нельзя прикоснуться. Судьи свистят на нем каждый чертов контакт. Ему всю игру ставят заслоны с нарушением правил, но они не замечают этого, потому что хотят видеть его броски», – заявил Риверс.
В нынешнем сезоне Карри набирает 29,3 очка, 6,4 подбора, 6,3 передачи и 1 перехват в среднем за матч при реализации 41,7% бросков из-за дуги. Он находится на 35-м месте в лиге по количеству штрафных бросков за игру, совершая в среднем по 5,1 попытки.
В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»
А про заслоны - это свитски не на Карри, разговор не об этом. Более того, выше писали, что эти заслоны как раз НЕ свистят.
Просто согласись, что Риверс сказал бред от злости, что ему приходится держать Карри, а он не вывозит. Ну а ты просто хотел его поддержать из благородства и решил спорить с цифрами :)
Степан в этом сезоне: 31 игра - 159 штрафных попыток
Лука: 42 - 472
Джоэл: 34 - 397
Яннис: 35 - 453
Дэйм: 33 - 274
Трей: 42 - 367
и т.д., остальные туда же. На нём, наоборот, зачастую НЕ свистят, когда следовало бы.