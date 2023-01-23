Остин Риверс: «Сложнее всего защищаться против Стефа, судьи свистят на нем каждый чертов контакт»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА судьи Остин Риверс Стефен Карри Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Остин Риверс пожаловался на предвзятое отношение арбитров к разыгрывающему «Голден Стэйт» Стефену Карри.

«Сложнее всего защищаться против Стефа. Он лидирует с большим отрывом. К нему нельзя прикоснуться. Судьи свистят на нем каждый чертов контакт. Ему всю игру ставят заслоны с нарушением правил, но они не замечают этого, потому что хотят видеть его броски», – заявил Риверс.

В нынешнем сезоне Карри набирает 29,3 очка, 6,4 подбора, 6,3 передачи и 1 перехват в среднем за матч при реализации 41,7% бросков из-за дуги. Он находится на 35-м месте в лиге по количеству штрафных бросков за игру, совершая в среднем по 5,1 попытки.

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»

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31 комментарий

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no lambo
Ответ Фёдор Молчанов
Так контактов может быть немного. Их и есть намного меньше, чем у Луки и остальных. К тому же, тут верно подметили, что даже игроки варриорз сами признавали, что любой заслон прокатывает.
если контактов немного, то и свистков будет мало, логично? Тогда непонятно, как он может лидировать по свисткам с большим отрывом и чем тогда вообще Риверс возмущен, согласись.
А про заслоны - это свитски не на Карри, разговор не об этом. Более того, выше писали, что эти заслоны как раз НЕ свистят.
Просто согласись, что Риверс сказал бред от злости, что ему приходится держать Карри, а он не вывозит. Ну а ты просто хотел его поддержать из благородства и решил спорить с цифрами :)
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VolkXan
Конечно, он хуже знает местных знатоков и играет может не лучше них. 😆
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Фёдор Молчанов
Ответ no lambo
>>"Судьи свистят на нем каждый чертов контакт."
Так контактов может быть немного. Их и есть намного меньше, чем у Луки и остальных. К тому же, тут верно подметили, что даже игроки варриорз сами признавали, что любой заслон прокатывает.
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no lambo
Ответ Фёдор Молчанов
Строго говоря, нет.
>>"Судьи свистят на нем каждый чертов контакт."
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no lambo
Ответ Фёдор Молчанов
свистят каждое касание и пробивать больше всех штрафных далеко не одно и то же, не находишь?
а, я понял твою логику, ты как бы говоришь, что на стефе большинство фолов не бросковые? (лол) посмотри статы, он там будет еще дальше от топа, чем по бросковым фолам
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Фёдор Молчанов
Ответ Cash_flow
Попробуй прочитать новость, а потом и комментарий из топа. Вполне допускаю, что у тебя получится найти между ними логическую цепочку и взаимосвязь
свистят каждое касание и пробивать больше всех штрафных далеко не одно и то же, не находишь?
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kisliy33
Ответ Nightblackwolf
Да тут амебоподобные хейтеры ГСВ и Карри. Они всегда минусами огрызаются на правду. Адекватности у таких не самых далёких мало. Здесь есть 3 кружка(секты), Леброн,Йокич и Дончич. Они неприкасаемые, а остальных поносят, как хотят
вот вроде начал по делу, а заканчиваешь сам как те, про которых пишешь... ага, секта Леброна... ты погляди сколько на Леброне дают штрафа. и сколько не дают. Он лидирует в лиге по не выданным на нем штрафам. тут они со Стефом как раз в одной лодке. в отличие от ванильных пупсиков из Фили, Луки и пр..
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kisliy33
ничессе предъява ))) бью его по рукам, а мне еще и свистят, что за ...?? :)))
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Фёдор Молчанов
Ответ no lambo
потому что Риверс сказал буквально, что Курри топ по свисткам с большим отрывом, не?
Строго говоря, нет.
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Эфес Фридомович
Ну и в чем он не прав?
Вообще во всём
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Cash_flow
Ответ Фёдор Молчанов
с какой стати сравнивать курри с топами по штрафным?
Попробуй прочитать новость, а потом и комментарий из топа. Вполне допускаю, что у тебя получится найти между ними логическую цепочку и взаимосвязь
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+6
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Fred Lemuer
По идее так и должно быть: каждый фол нужно свистеть как гласят правила)))
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Андрей Габдрахманов
Какой то бред ) Есть люди в Нба такие которые штрафные собирают .. но против Карри всегда разрешали играть жестка .. не зря он долго не мог провести топ серию финальную. А сейчас он не удержим точно не из-за этого )
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no lambo
Ответ Фёдор Молчанов
с какой стати сравнивать курри с топами по штрафным?
потому что Риверс сказал буквально, что Курри топ по свисткам с большим отрывом, не?
+12
-7
+5
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АРХАТ
Ответ Misha_Sapunov
Стоит просто посмотреть финал и заткнуться.
Домодедово?)
+7
-6
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Фёдор Молчанов
Ответ no lambo
Эммм, а почему этот коммент минусуют? Типа "у меня так сгорело от голой статистики, что я хотя бы минус влеплю" или тут что-то другое?
с какой стати сравнивать курри с топами по штрафным?
+9
-9
0
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Nightblackwolf
Ответ no lambo
Эммм, а почему этот коммент минусуют? Типа "у меня так сгорело от голой статистики, что я хотя бы минус влеплю" или тут что-то другое?
Комментарий скрыт
+7
-26
-19
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Nightblackwolf
Ответ skreamer
Наконец-то это кто-то вслух сказал. Ничем по сути в этом плане не отличался от Хардена, так же рисовал, только реже ходил под кольцо. Но под Хардена правила изменили, а на Стефе продолжают свистеть любой вздох в его сторону.
видать знания баскетбола нулевые.
+5
-10
-5
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Nightblackwolf
Ахаха, смешно, Стеф наоборот самый засуженный игрок.
+6
-14
-8
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Lost
Еще Богут об этом говорил. Теперь очередь Луни. Эта атака и любимая комбинация на которую молятся Абаевы и Свиридовы всегда проходит через заслон с нарушением правил от большого. В итоге или открытый трехочковый бросок или фол защитнику если он пытается защищаться против заслона Луни из американского футбола
+36
-10
+26
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Вадим Ермаков
На сиефе наоборот ничего не свистят. Это не нынешние молодые звездульки.
+4
-6
-2
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Taxi64
Пару лет назад шутка понравилась - пятёрка смерти Голден Стейт : Карри, Томпсон, Дюрант, Грин и судьи))
+21
-10
+11
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no lambo
Ответ Адмирал МакКряк
Што? Это на Степане-то "свистят каждый контакт"?) Где-то Лука прифигивает от таких заявлений, наверное. Степан в этом сезоне: 31 игра - 159 штрафных попыток Лука: 42 - 472 Джоэл: 34 - 397 Яннис: 35 - 453 Дэйм: 33 - 274 Трей: 42 - 367 и т.д., остальные туда же. На нём, наоборот, зачастую НЕ свистят, когда следовало бы.
Эммм, а почему этот коммент минусуют? Типа "у меня так сгорело от голой статистики, что я хотя бы минус влеплю" или тут что-то другое?
+24
-10
+14
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Адмирал МакКряк
Што? Это на Степане-то "свистят каждый контакт"?) Где-то Лука прифигивает от таких заявлений, наверное.

Степан в этом сезоне: 31 игра - 159 штрафных попыток
Лука: 42 - 472
Джоэл: 34 - 397
Яннис: 35 - 453
Дэйм: 33 - 274
Трей: 42 - 367
и т.д., остальные туда же. На нём, наоборот, зачастую НЕ свистят, когда следовало бы.
+76
-25
+51
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Undrey
Звезда Мемфиса скромно улыбается в сторонке) Заслоны все ставят 50/50, а уже по контактам Карри всю карьеру и близко не в судейском топе)
+15
-9
+6
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