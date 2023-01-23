Защитник «Миннесоты» пожаловался на предвзятое отношение арбитров к разыгрывающему « » .

«Сложнее всего защищаться против Стефа. Он лидирует с большим отрывом. К нему нельзя прикоснуться. Судьи свистят на нем каждый чертов контакт. Ему всю игру ставят заслоны с нарушением правил, но они не замечают этого, потому что хотят видеть его броски», – заявил Риверс.

В нынешнем сезоне Карри набирает 29,3 очка, 6,4 подбора, 6,3 передачи и 1 перехват в среднем за матч при реализации 41,7% бросков из-за дуги. Он находится на 35-м месте в лиге по количеству штрафных бросков за игру, совершая в среднем по 5,1 попытки.

В 2022-м Стеф Карри сломал хребет хейтерам, но перестал быть «своим»