Владимир Бродзянски может перейти из «Партизана» в «Ховентуд»

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Тяжелый форвард Владимир Бродзянски (28 лет, 211 см) может перейти из «Партизана» в «Ховентуд».

Главный тренер сербского клуба Желько Обрадович подтвердил, что переговоры имели место, но в Белграде пока не определились с решением.

«Мы примем решение в ближайшее время. Пока решения нет», – сказал Обрадович.

В матчах Евролиги Бродзянски набирает 2,2 очка и 1,4 подбора в среднем за игру. Он уже выступал за «Ховентуд» с 2020 по 2022 годы.

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