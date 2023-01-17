Владимир Бродзянски может перейти из «Партизана» в «Ховентуд»

Тяжелый форвард (28 лет, 211 см) может перейти из « » в « ».

Главный тренер сербского клуба Желько Обрадович подтвердил, что переговоры имели место, но в Белграде пока не определились с решением.

«Мы примем решение в ближайшее время. Пока решения нет», – сказал Обрадович.

В матчах Евролиги Бродзянски набирает 2,2 очка и 1,4 подбора в среднем за игру. Он уже выступал за «Ховентуд» с 2020 по 2022 годы.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению