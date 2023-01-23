Адриатическая лига. «Борац Чачак» справился с «Игокеа», «Партизан» победил «Студентски центар»

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В воскресенье, 22 января, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошли два матча.

Сербский «Борац Чачак» справился с боснийским «Игокеа», сербский «Партизан» одержал уверенную победу над черногорским «Студентски центаром».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Борац Чачак – Игокеа 70:65 (18:12, 19:12, 17:19, 16:22)
Дата проведения
22 января, 19.00, «Hala Borac»
Онлайн матча
Борац Чачак
Хэйл (18), Радонич (11 + 7 подборов), Лешич (8 + 8 подборов), Кочович (0), Томашевич (0) – старт; Гагич (12 + 8 передач), Чарапич (9), Baldwin (7 + 6 перехватов), Тодорович (5 + 8 подборов).
Игокеа
Милосавлевич (14 + 6 передач + 5 потерь), Танаскович (14 + 12 подборов), Джорджевич (9), Йошило (5), Кроуфорд (0) – старт; Рэй (13), Delalic (10), Уоллер (0), Marić (0), Неранджич (0).

Студентски центар – Партизан 81:100 (23:22, 17:29, 22:22, 19:27)
Дата проведения
22 января, 21.30, «Морача»
Онлайн матча
Студентски центар
Мэги (16), Джексон (12), Hadzibegovic (9), Дрежняк (6), Ивишич (3) – старт; Тасич (17), Славкович (11), Вучелич (4), Павличевич (3), Ivanovic (0), Doğan (0).
Партизан
Экзам (16), Лессор (15 + 10 подборов), Трифунович (13), Пантер (6), Папапетру (6) – старт; Анджушич (17), Наннэлли (12), Ледэй (7), Вукчевич (6), Смаилагич (2), Аврамович (0), Бродзянски (0).

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 13-1, Партизан Сербия – 14-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-2, ФМП Сербия – 12-4, Будучность Черногория – 10-6, Задар Хорватия – 8-7, Студентски Центар Черногория – 6-9, Цибона Хорватия – 6-9, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-9, Мега Сербия – 6-10, Сплит Хорватия – 5-10, Морнар Бар Черногория – 5-10, Борац Чачак Сербия – 4-12, Скопье Северная Македония - 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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