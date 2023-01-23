Адриатическая лига. «Борац Чачак» справился с «Игокеа», «Партизан» победил «Студентски центар»
В воскресенье, 22 января, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошли два матча.
Сербский «Борац Чачак» справился с боснийским «Игокеа», сербский «Партизан» одержал уверенную победу над черногорским «Студентски центаром».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 января, 19.00, «Hala Borac»
- Борац Чачак
- Хэйл (18), Радонич (11 + 7 подборов), Лешич (8 + 8 подборов), Кочович (0), Томашевич (0) – старт; Гагич (12 + 8 передач), Чарапич (9), Baldwin (7 + 6 перехватов), Тодорович (5 + 8 подборов).
- Игокеа
- Милосавлевич (14 + 6 передач + 5 потерь), Танаскович (14 + 12 подборов), Джорджевич (9), Йошило (5), Кроуфорд (0) – старт; Рэй (13), Delalic (10), Уоллер (0), Marić (0), Неранджич (0).
- Дата проведения
- 22 января, 21.30, «Морача»
- Студентски центар
- Мэги (16), Джексон (12), Hadzibegovic (9), Дрежняк (6), Ивишич (3) – старт; Тасич (17), Славкович (11), Вучелич (4), Павличевич (3), Ivanovic (0), Doğan (0).
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 13-1, Партизан Сербия – 14-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-2, ФМП Сербия – 12-4, Будучность Черногория – 10-6, Задар Хорватия – 8-7, Студентски Центар Черногория – 6-9, Цибона Хорватия – 6-9, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-9, Мега Сербия – 6-10, Сплит Хорватия – 5-10, Морнар Бар Черногория – 5-10, Борац Чачак Сербия – 4-12, Скопье Северная Македония - 2-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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