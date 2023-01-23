Адриатическая лига. «Борац Чачак» справился с «Игокеа», «Партизан» победил «Студентски центар»

В воскресенье, 22 января, в рамках регулярного чемпионата лиги прошли два матча.

Сербский «Борац Чачак» справился с боснийским «Игокеа», сербский «Партизан» одержал уверенную победу над черногорским «Студентски центаром».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 13-1, Партизан Сербия – 14-2, Цедевита-Олимпия Словения – 11-2, ФМП Сербия – 12-4, Будучность Черногория – 10-6, Задар Хорватия – 8-7, Студентски Центар Черногория – 6-9, Цибона Хорватия – 6-9, Игокеа Босния и Герцеговина – 5-9, Мега Сербия – 6-10, Сплит Хорватия – 5-10, Морнар Бар Черногория – 5-10, Борац Чачак Сербия – 4-12, Скопье Северная Македония - 2-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

163 кг обаяния и уюта – центровой NCAA собирает миллионы просмотров и мечтает стать айтишником

Логотип «Буллс» – единственный в НБА, не менявшийся с момента основания клуба. За него автор получил лишь халявные билеты