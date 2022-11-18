Управленец НБА: «У Терри Розира есть поклонники в менеджменте «Лейкерс»

Генеральный менеджер клуба Восточной конференции рассказал о том, что «Лейкерс» могут попытаться заполучить разыгрывающего Терри Розира.

«С Терри Розиром все не так просто, потому что у него довольно крупный контракт, но у него есть поклонники в менеджменте «Лейкерс». Но тут не обойтись без расставания с пиками», – заявил управленец.

В этом сезоне у Розира начал действовать 4-летний контракт на 96 миллионов долларов.

28-летний баскетболист набирает 20,8 очка, 4,8 подбора и 5,4 подбора в среднем за игру.

«Лейкерс» недавно взяли титул, а сейчас превратились в посмешище. Как такое вообще возможно?!