«Майами» проявляет интерес к Терри Розиру и Джошу Ричардсону
«Майами» заинтересован в приобретении разыгрывающего «Шарлотт» Терри Розира и атакующего защитника «Сан-Антонио» Джоша Ричардсона, сообщает Heavy.com.
«Хит» готов расстаться с Данканом Робинсоном, но надеется получить справедливую компенсацию.
На сегодняшний день «Майами» занимает 12-е место в Восточной конференции с результатом 8-11. Команда находится на 24-м месте в лиге по эффективности атаки и на 28-м – по набранным очкам в среднем за матч.
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