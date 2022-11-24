«Майами» проявляет интерес к Терри Розиру и Джошу Ричардсону

заинтересован в приобретении разыгрывающего и атакующего защитника , сообщает Heavy.com.

«Хит» готов расстаться с Данканом Робинсоном, но надеется получить справедливую компенсацию.

На сегодняшний день «Майами» занимает 12-е место в Восточной конференции с результатом 8-11. Команда находится на 24-м месте в лиге по эффективности атаки и на 28-м – по набранным очкам в среднем за матч.

Уникальный стиль защиты у этого парня из НБА: прячется, чтобы украсть мяч. Заслужил прозвище GTA!