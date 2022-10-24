«Лейкерс» заинтересованы в Терри Розире

«Лейкерс» пытались выменять минувшим летом, и интерес клуба к разыгрывающему по-прежнему остается высоким, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Лейкерс» и «Хорнетс» в течение лета обсуждали возможный обмен с участием трех или четырех команд.

Розир в текущем сезоне провел два матча, набирая в среднем 23,5 очка, 8,5 передачи, 7,0 подбора и 1,5 блок-шота.

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