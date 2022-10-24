«Лейкерс» заинтересованы в Терри Розире

Теги возможные переходы Шарлотт Лейкерс НБА Терри Розир Баскетбол

«Лейкерс» пытались выменять Терри Розира минувшим летом, и интерес клуба к разыгрывающему «Шарлотт» по-прежнему остается высоким, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Лейкерс» и «Хорнетс» в течение лета обсуждали возможный обмен с участием трех или четырех команд.

Розир в текущем сезоне провел два матча, набирая в среднем 23,5 очка, 8,5 передачи, 7,0 подбора и 1,5 блок-шота.

«Не попадем и монеткой в океан». «Лейкерс» мажут вообще все на старте сезона, и Леброн взбешен

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные