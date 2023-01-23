Леброн Джеймс – о победе над «Портлендом» после «-25»: «Наша команда не сдается»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Портленд НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о двух выборах, которые стояли перед калифорнийцами в большом перерыве матча с «Портлендом», когда команда уступала «-25».

«В такой ситуации есть один или два пути, можно либо принять это, опустить руки и начать готовиться к следующему матчу, либо продолжить борьбу и посмотреть, что произойдет в третьей четверти. И у нас в команде собраны те, кто хочет бороться за победу, мы так устроены, что не сдаемся. У нас просто другой характер, первый вариант не про «Лейкерс», – заявил Джеймс.

В третьей четверти «озерники» превзошли соперника со счетом 40:20, в четвертой – 35:21. Благодаря победе со счетом 121:112 «Лейкерс» (22-25) обошли «Блэйзерс» (21-25) в турнирной таблице Запада, поднявшись на 12-е место.

На счету лидера «Лейкерс» Джеймса 37 очков, 11 подборов и 4 передачи. Возвращение с «-25» – повторение третьего результата в карьере 38-летнего форварда. В 2013 «Хит» победили в Кливленде, уступая 27 очков, в 2017-м «Кавальерс» превзошли «Пэйсерс», уступая 26 очков.

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24 комментария

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Сергей Пузанков
Ответ Паскаль Шимбонда
Да тут еще интересно другое: Леброн матчей через 8-9 побьет рекорд, а Овечкин, даже если хорошо будет забивать, в лучшем случае побьет рекорд в сезоне 2024/2025, но писать, сколько ему там осталось и выпускать каждую новость о нем, мы конечно же, будем)) ладно, проехали))
Да, в этом и зашквар. Ещё играть и играть, а им как будто и не важно ничто другое. Ни одному клубу не пожелаю такой судьбы - стать плацдармом для какого-то индивидуального рекорда, принос в жертву сам спорт.
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Борис Потапкин
Ответ Паскаль Шимбонда
Мне вот интересно, тут весь сайт пишет про Овечкина и сколько ему осталось до рекорда, еще наверное с 700 шайбы, а то что Джеймс побьет один из самых невозможных рекордов, никто каждый пост не выпускает, это ж почему так?) да и вся команда на скоринг Леброна не играет, он сам не закатывает в пустые в последние секунды матча, не играет в большинстве.. В общем, ребята, до рекорда всех времен и народов осталось 224 очка:)
неистово плюсую. ща зарегаю всю семью и всех знакомых, пусть тоже плюс поставят, отвечаю. и благодарю за цифры до рекорда указанные
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Андрей Садовников
Ответ tunde adebimpe
https://youtu.be/q1WKWVVikdg- боцтон вернулся после -20 с чем-то очков с орландой.
там нет леброна, наследия, "удивительного тела в 500 лет", супер олтайм рекорда по очкам, они же просто хорошо играют с молодыми талантами
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armageddon123456
Ответ Сергей Пузанков
Если Дэвис вернётся и будет играть как играл до травмы, то мвп даже в этой команде будет уже не Леброн. МВП - это всё-таки не матч звёзд, его не дают за красивые глаза и былые заслуги.
Да, Дэвис до трамы в этом сезоне, после того как нащупал игру - что-то неземное, так сношать лигу на протяжении скольки там... 10-12 матчей? Надеемся сношание продолжится в ближайшее время. И дело не в болении за ЛАЛ, просто здоровый Дэвис который поймал игру - это наслаждение для глаз, топ-3 игрок Лиги, если не топ-1
+8
-1
+7
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Паскаль Шимбонда
Ответ Сергей Пузанков
Да потому что Овечкин и его эта история - это лютый зашквар, и баскетбольные болельщики это понимают. Лейкерс решают гораздо более серьёзную задачу (сейчас без шуток говорю), чем какой-то там рекорд по очкам всех времён и народов - закатить эту бандуру в ПО, или хотя бы ПИ. Потому что без этого и смысла в рекорде не будет никакого. Как с рекордом ГСВ по победам в сезоне - все ещё долго будут помнить неудачу в конце. И очень круто, что Леброн не позволяет (по крайней мере пока) свои последние сезоны превратить в прощальные гастроли из показательных матчей а-ля Коби.
Да тут еще интересно другое: Леброн матчей через 8-9 побьет рекорд, а Овечкин, даже если хорошо будет забивать, в лучшем случае побьет рекорд в сезоне 2024/2025, но писать, сколько ему там осталось и выпускать каждую новость о нем, мы конечно же, будем)) ладно, проехали))
+14
0
+14
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Сергей Пузанков
Ответ Андрей Габдрахманов
Как в старые добрые времена с Кэвс ) помню старт посадили .. оставили Леброна и роллевиков и они Индиану уничтожали за одну четверть если ничего не путаю .. и этот было часто тогда.А так если звёзды будут пропускать .. Леброн будет играть и выигрывать то Николе придется напряться, многие могут за дела отдать голос , он топ же в этом сезоне)
Если Дэвис вернётся и будет играть как играл до травмы, то мвп даже в этой команде будет уже не Леброн. МВП - это всё-таки не матч звёзд, его не дают за красивые глаза и былые заслуги.
0
-8
-8
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Сергей Пузанков
Ответ Паскаль Шимбонда
Мне вот интересно, тут весь сайт пишет про Овечкина и сколько ему осталось до рекорда, еще наверное с 700 шайбы, а то что Джеймс побьет один из самых невозможных рекордов, никто каждый пост не выпускает, это ж почему так?) да и вся команда на скоринг Леброна не играет, он сам не закатывает в пустые в последние секунды матча, не играет в большинстве.. В общем, ребята, до рекорда всех времен и народов осталось 224 очка:)
Да потому что Овечкин и его эта история - это лютый зашквар, и баскетбольные болельщики это понимают. Лейкерс решают гораздо более серьёзную задачу (сейчас без шуток говорю), чем какой-то там рекорд по очкам всех времён и народов - закатить эту бандуру в ПО, или хотя бы ПИ. Потому что без этого и смысла в рекорде не будет никакого. Как с рекордом ГСВ по победам в сезоне - все ещё долго будут помнить неудачу в конце. И очень круто, что Леброн не позволяет (по крайней мере пока) свои последние сезоны превратить в прощальные гастроли из показательных матчей а-ля Коби.
+4
-11
-7
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Cubs-V
Ответ Vagant
У ЛАЛ на следующий сезон есть еще 2 вторых пика. Пока в топ40.
Скорее всего 45+ ЛАЛ и около 40 Чикаго.
Ну хз, если это устроит Детройт... То возможно.
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ken35
Ответ Паскаль Шимбонда
Мне вот интересно, тут весь сайт пишет про Овечкина и сколько ему осталось до рекорда, еще наверное с 700 шайбы, а то что Джеймс побьет один из самых невозможных рекордов, никто каждый пост не выпускает, это ж почему так?) да и вся команда на скоринг Леброна не играет, он сам не закатывает в пустые в последние секунды матча, не играет в большинстве.. В общем, ребята, до рекорда всех времен и народов осталось 224 очка:)
+!
+3
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+3
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Vagant
Ответ Cubs-V
Ага, за один пик отдадут Богдановича и Беркса.
У ЛАЛ на следующий сезон есть еще 2 вторых пика. Пока в топ40.
+2
-1
+1
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Cubs-V
Ответ Vagant
Берем Богдановича, Беркса, Ноэля. Можно привлечь третью команду и поменять последних двух. Джинни понравится, налога будет меньше.
Ага, за один пик отдадут Богдановича и Беркса.
+1
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+1
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Cash_flow
Ответ DiffusedLight
Ну пока Даэвис лечился Бруанта стали задействовать хорошо. Хотелось бы посмотреть как Бруант будет бэкапить. Если не сбавит, то уже интересно. Махнуть бы Расса с пиком на Богдановича
Богданов очень бы ко двору пришёлся, но не ценой Расселла.
Его нельзя трогать, он важнейшая деталь команды, которая встаёт на победные рельсы (ЛАЛ 9-6 в последних 15 матчах и это третий рекорд на диком Западе, вместе с ОКС и Кингз)
+2
0
+2
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vzi
Ответ Паскаль Шимбонда
Мне вот интересно, тут весь сайт пишет про Овечкина и сколько ему осталось до рекорда, еще наверное с 700 шайбы, а то что Джеймс побьет один из самых невозможных рекордов, никто каждый пост не выпускает, это ж почему так?) да и вся команда на скоринг Леброна не играет, он сам не закатывает в пустые в последние секунды матча, не играет в большинстве.. В общем, ребята, до рекорда всех времен и народов осталось 224 очка:)
Не поспорить, Паскаль. ;)
+4
0
+4
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Vagant
Ответ Cubs-V
20 млн против 47. Невозможно.
Берем Богдановича, Беркса, Ноэля.
Можно привлечь третью команду и поменять последних двух.
Джинни понравится, налога будет меньше.
+5
-2
+3
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Паскаль Шимбонда
Мне вот интересно, тут весь сайт пишет про Овечкина и сколько ему осталось до рекорда, еще наверное с 700 шайбы, а то что Джеймс побьет один из самых невозможных рекордов, никто каждый пост не выпускает, это ж почему так?) да и вся команда на скоринг Леброна не играет, он сам не закатывает в пустые в последние секунды матча, не играет в большинстве..
В общем, ребята, до рекорда всех времен и народов осталось 224 очка:)
+68
-5
+63
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tunde adebimpe
https://youtu.be/q1WKWVVikdg- боцтон вернулся после -20 с чем-то очков с орландой.
+1
-1
0
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Vagant
Леброн во второй половине матча:
- 20 очков при 11 бросках (91 TS%)
- 8 подборов
- 4 ассиста
- 0 потерь
- +31
+45
-1
+44
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Свежий
До побития рекорда осталось: 224 очка.
+15
-1
+14
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Cubs-V
Ответ DiffusedLight
Ну пока Даэвис лечился Бруанта стали задействовать хорошо. Хотелось бы посмотреть как Бруант будет бэкапить. Если не сбавит, то уже интересно. Махнуть бы Расса с пиком на Богдановича
20 млн против 47.
Невозможно.
+5
-1
+4
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Андрей Габдрахманов
Ответ xamer 9
Если вернётся полноценно Дэвис и будет играть без травм до конца реглярки, то Джеймс будет пропускать бэк-ту-бэк игры точно, значит в итоге наберёт игр 50-60 за сезон. Этого мало для претендента на мвп, да и дед уже давно на это не претендует. Лишь бы через плей ин залезть дальше в постсезон
Вернётся Дэвис ..и будет играть без травм. Все болельщики Лал уже знают что это Миф ) смотря сколько игр другие проведут , Никола тоже вот пропускает .. хотя думаю Леброну придется норм пропустить и травма при такой игре тоже даже очень возможно. Но всё же это было бы красиво Мвп в 38 лет ) это второй сезон его с 30 очками будет .. но в этом есть реальный шанс зайти даже на прямую в плей-офф. Для этого только и нужно накидывать 30-45 очей )
+14
0
+14
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DiffusedLight
Ну пока Даэвис лечился Бруанта стали задействовать хорошо. Хотелось бы посмотреть как Бруант будет бэкапить. Если не сбавит, то уже интересно. Махнуть бы Расса с пиком на Богдановича
+8
-3
+5
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xamer 9
Ответ Андрей Габдрахманов
Как в старые добрые времена с Кэвс ) помню старт посадили .. оставили Леброна и роллевиков и они Индиану уничтожали за одну четверть если ничего не путаю .. и этот было часто тогда.А так если звёзды будут пропускать .. Леброн будет играть и выигрывать то Николе придется напряться, многие могут за дела отдать голос , он топ же в этом сезоне)
Если вернётся полноценно Дэвис и будет играть без травм до конца реглярки, то Джеймс будет пропускать бэк-ту-бэк игры точно, значит в итоге наберёт игр 50-60 за сезон. Этого мало для претендента на мвп, да и дед уже давно на это не претендует. Лишь бы через плей ин залезть дальше в постсезон
+2
-10
-8
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cyras23
Не стали выпускать Расса в важные минуты концовки - выиграли)
+4
-2
+2
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Андрей Габдрахманов
Как в старые добрые времена с Кэвс ) помню старт посадили .. оставили Леброна и роллевиков и они Индиану уничтожали за одну четверть если ничего не путаю .. и этот было часто тогда.А так если звёзды будут пропускать .. Леброн будет играть и выигрывать то Николе придется напряться, многие могут за дела отдать голос , он топ же в этом сезоне)
+31
-1
+30
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