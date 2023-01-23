Форвард « » рассказал о двух выборах, которые стояли перед калифорнийцами в большом перерыве матча с « », когда команда уступала «-25».

«В такой ситуации есть один или два пути, можно либо принять это, опустить руки и начать готовиться к следующему матчу, либо продолжить борьбу и посмотреть, что произойдет в третьей четверти. И у нас в команде собраны те, кто хочет бороться за победу, мы так устроены, что не сдаемся. У нас просто другой характер, первый вариант не про «Лейкерс», – заявил Джеймс.

В третьей четверти «озерники» превзошли соперника со счетом 40:20, в четвертой – 35:21. Благодаря победе со счетом 121:112 «Лейкерс» (22-25) обошли «Блэйзерс» (21-25) в турнирной таблице Запада, поднявшись на 12-е место.

На счету лидера «Лейкерс» Джеймса 37 очков, 11 подборов и 4 передачи. Возвращение с «-25» – повторение третьего результата в карьере 38-летнего форварда. В 2013 «Хит» победили в Кливленде, уступая 27 очков, в 2017-м «Кавальерс» превзошли «Пэйсерс», уступая 26 очков.

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