Леброн Джеймс: «Дэвис сыграл ключевую роль в четвертой четверти»

Лидер «Лейкерс» подвел итоги матча с «Блэйзерс» (128:109), отметив важную роль форварда .

На счету Дэвиса 27 очков и 12 подборов, 14 очков пришлись на четвертую четверть.

«Дэвис сыграл ключевую роль в четвертой четверти, он был самим собой.

Вторник был для нас непростым днем, после того поражения от «Индианы». Но мы много разговаривали о том, как нам стать лучше, особенно в четвертой четверти, и Эй Ди является важной частью этого... Он слишком важен для нашей команды, чтобы оказываться без мяча», – заявил Джеймс.

На счету Леброна 31 очко, 7 подборов и 8 передач.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна