Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс ненадолго прервал интервью защитника Остина Ривза после матча с «Блэйзерс» (128:109).

Джеймс поздравил Ривза с победой, несколько раз произнеся, но не договорив до конца крепкое слово.

На счету Ривза 22 очка, 5 подборов и 3 передачи, у «озерников» шесть побед в последних восьми матчах.

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна