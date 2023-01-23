Форвард « » Заир Уильямс стал автором невероятного попадания.

В матче с « » (110:112) Уильямс забросил под сирену об окончании третьей четверти, он атаковал из своей трехсекундной зоны.

На счету Уильямса 16 очков и 5 подборов при 6 из 11 с игры.

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