Заир Уильямс забросил под сирену из своей трехсекундной зоны

Теги Мемфис Финикс НБА видео Заир Уильямс Баскетбол

Форвард «Мемфиса» Заир Уильямс стал автором невероятного попадания.

В матче с «Финиксом» (110:112) Уильямс забросил под сирену об окончании третьей четверти, он атаковал из своей трехсекундной зоны.

На счету Уильямса 16 очков и 5 подборов при 6 из 11 с игры.

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5 комментариев

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Олег Кучтраев
Ответ Олененок Бэмби
Очень похоже на рекорд, эмбиид бросал с похожей точки в том году и, вроде, это был бы рекорд
Ага, вики уже поправили. 79 футов и только 6-е место. У Дэвиса 89. Это 3 метра разницы - сомнительно как то
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Олег Кучтраев
Ответ Олененок Бэмби
Очень похоже на рекорд, эмбиид бросал с похожей точки в том году и, вроде, это был бы рекорд
Эмбид не попал.
Судя по вики, рекорд у Бэрона Дэвиса https://www.youtube.com/watch?v=GfKqQpCV7ro&ab_channel=NBA
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Олененок Бэмби
Ответ Олег Кучтраев
Близко к рекорду на самое дальнее попадание. Какая тут дистанция интересно
Очень похоже на рекорд, эмбиид бросал с похожей точки в том году и, вроде, это был бы рекорд
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Кучтраев
Близко к рекорду на самое дальнее попадание. Какая тут дистанция интересно
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Шавров
Очень круто!
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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