Джефф Грин исполнил эффектный данк с сопротивлением Заира Уильямса

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Форвард «Денвера» Джефф Грин стал автором эффектного данка в матче с «Мемфисом» (105:91).

В начале второй четверти Грин прорвался под кольцо и исполнил эффектный данк с сопротивлением игрока «Гризлис» Заира Уильямса.

На счету Грина 9 очков, 2 подбора и 2 перехвата.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча

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