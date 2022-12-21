Джефф Грин исполнил эффектный данк с сопротивлением Заира Уильямса
Форвард «Денвера» Джефф Грин стал автором эффектного данка в матче с «Мемфисом» (105:91).
В начале второй четверти Грин прорвался под кольцо и исполнил эффектный данк с сопротивлением игрока «Гризлис» Заира Уильямса.
На счету Грина 9 очков, 2 подбора и 2 перехвата.
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