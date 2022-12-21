Форвард « » стал автором эффектного данка в матче с « » (105:91).

В начале второй четверти Грин прорвался под кольцо и исполнил эффектный данк с сопротивлением игрока «Гризлис» Заира Уильямса.

На счету Грина 9 очков, 2 подбора и 2 перехвата.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча