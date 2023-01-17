Джа Морэнт закричал Деандре Эйтону в лицо после сложного попадания с фолом
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в третьей четверти матча с «Финиксом» (136:106) стал автором сложного попадания с фолом.
Морэнт прорвался под кольцо и забросил, несмотря на контакт с центровым Деандре Эйтоном. После этого он демонстративно закричал сопернику прямо в лицо.
В активе Джа 29 очков и 7 передач.
«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?
Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению
2 комментария