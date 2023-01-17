Джа Морэнт закричал Деандре Эйтону в лицо после сложного попадания с фолом

Теги Мемфис Финикс НБА видео Деандре Эйтон Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в третьей четверти матча с «Финиксом» (136:106) стал автором сложного попадания с фолом.

Морэнт прорвался под кольцо и забросил, несмотря на контакт с центровым Деандре Эйтоном. После этого он демонстративно закричал сопернику прямо в лицо.

В активе Джа 29 очков и 7 передач.

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2 комментария

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Казимир Стыцько
Ответ Epicman
Надо было по щам ему вмазать хорошенько))
Да, Морэнт скоро буквально "допрыгается"
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Epicman
Надо было по щам ему вмазать хорошенько))
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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