Джа Морэнт закричал Деандре Эйтону в лицо после сложного попадания с фолом

Разыгрывающий « » в третьей четверти матча с « » (136:106) стал автором сложного попадания с фолом.

Морэнт прорвался под кольцо и забросил, несмотря на контакт с центровым . После этого он демонстративно закричал сопернику прямо в лицо.

В активе Джа 29 очков и 7 передач.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению