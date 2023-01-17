Разыгрывающий « » Джа Морэнт в третьей четверти матча с « » (136:106) стал автором попадания с фолом защитника .

Оказавшись на паркете, Морэнт указал пальцем на Ли и произнес «Он не может удержать меня».

В той же встрече Джа реализовал «энд уан», несмотря на контакт с центровым Деандре Эйтоном. После этого он демонстративно закричал сопернику прямо в лицо.

В активе Джа 29 очков и 7 передач.

У Джа Морэнта теперь есть данки против всех команд НБА – вычеркнул из списка «Индиану» знатным постером