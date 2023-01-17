«Он не может удержать меня». Джа Морэнт поиздевался над Дэмионом Ли после попадания с фолом
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт в третьей четверти матча с «Финиксом» (136:106) стал автором попадания с фолом защитника Дэмиона Ли.
Оказавшись на паркете, Морэнт указал пальцем на Ли и произнес «Он не может удержать меня».
В той же встрече Джа реализовал «энд уан», несмотря на контакт с центровым Деандре Эйтоном. После этого он демонстративно закричал сопернику прямо в лицо.
В активе Джа 29 очков и 7 передач.
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