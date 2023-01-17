Победа над «Финиксом» стала для «Мемфиса» 10-й подряд

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«Мемфис» в понедельник уверенно переиграл «Финикс» (136:106) и продлил победную серию до отметки «10».

Рекордная серия «Гризлис» была установлена в прошлом сезоне – 11 побед кряду.

«Мемфис» сравнялся по показателям с лидирующим на Западе «Денвером» – 30-13.

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