Победа над «Финиксом» стала для «Мемфиса» 10-й подряд
«Мемфис» в понедельник уверенно переиграл «Финикс» (136:106) и продлил победную серию до отметки «10».
Рекордная серия «Гризлис» была установлена в прошлом сезоне – 11 побед кряду.
«Мемфис» сравнялся по показателям с лидирующим на Западе «Денвером» – 30-13.
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