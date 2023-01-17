«Мемфис» в понедельник уверенно переиграл « » (136:106) и продлил победную серию до отметки «10».

Рекордная серия «Гризлис» была установлена в прошлом сезоне – 11 побед кряду.

« » сравнялся по показателям с лидирующим на Западе « » – 30-13.

«Голден Стэйт» – самая амплитудная команда этого сезона НБА. Что стоит за их слабой первой половиной регулярки?

Йокич должен быть MVP третий год подряд. Но сложность его игры может помешать историческому достижению