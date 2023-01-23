Разыгрывающий « » Джа Морэнт в воскресенье добрался до отметки в 5 тысяч очков в форме клуба из Теннесси.

Морэнт набрал 5-тысячное очко по ходу воскресной встречи с «Финиксом» (110:112). Игра стала для Джа 228-й в форме «Гризлис», он сделал это быстрее всех в истории клуба.

23-летний Морэнт (5 023 очка) на данный момент занимает 8-е место в списке лидеров «Мемфиса» по результативности. На 7-й позиции (5 982 очка).

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