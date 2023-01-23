Форвард « » продолжает успешно восстанавливаться после травмы.

Дэвис в субботу принял участие в полноценной двусторонней игре с баскетболистами резерва и некоторыми представителями тренерского штаба.

По словам главного тренера «озерников» , Дэвис «выглядел феноменально».

Дэвис не играет с 16 декабря из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы, а также из-за стрессовой реакции. Ранее сообщалось, что он может вернуться на этой неделе.

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