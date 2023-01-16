Энтони Дэвис может вернуться в строй до Матча всех звезд
По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис может вернуться в строй до перерыва на Матч всех звезд.
«Ожидается, что Энтони Дэвис сейчас начнет бегать. Как только он вернется на площадку и начнет бегать на полной скорости, в относительно ближайшем будущем он перейдет к контактным тренировкам.
Как мне сказали, есть надежда, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку за несколько матчей до перерыва на Матч всех звезд», – сказал Чарания.
Дэвис пропустил 15 матчей из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы, а также из-за стрессовой реакции.
1 комментарий