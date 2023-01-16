Энтони Дэвис может вернуться в строй до Матча всех звезд

Теги травмы Лейкерс НБА Энтони Дэвис Шэмс Чарания Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис может вернуться в строй до перерыва на Матч всех звезд.

«Ожидается, что Энтони Дэвис сейчас начнет бегать. Как только он вернется на площадку и начнет бегать на полной скорости, в относительно ближайшем будущем он перейдет к контактным тренировкам. 

Как мне сказали, есть надежда, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку за несколько матчей до перерыва на Матч всех звезд», – сказал Чарания.

Дэвис пропустил 15 матчей из-за перелома костной шпоры на ладьевидной кости правой стопы, а также из-за стрессовой реакции.

50 самых важных людей в истории «Лейкерс»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pussichka
Значит может и успеть снова сломаться)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий