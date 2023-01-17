Фанаты «Пао» встретили команду у раздевалки, потребовали ухода Деяна Радонича
Группа болельщиков «Панатинаикоса» устроила акцию протеста после матча команды с «Арисом» (96:79) в чемпионате Греции.
Как сообщает греческое издание Livesport, несколько фанатов встретили главного тренера «Панатинаикоса» Деяна Радонича у раздевалки после игры и попросили черногорского специалиста покинуть клуб.
Отмечается, что болельщики потребовали объяснить результаты «Пао» в этом сезоне и не были удовлетворены ответом Радонича о том, что команда постарается играть лучше. Также фанаты поговорили с капитаном «зеленых» Георгиосом Папаяннисом.
«Панатинаикос» занимает 15-е место в Евролиге с результатом 7-12. Следующий матч в турнире команда проведет в четверг против итальянского «Виртуса».
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