Фанаты «Пао» встретили команду у раздевалки, потребовали ухода Деяна Радонича

Группа болельщиков « » устроила акцию протеста после матча команды с « » (96:79) в чемпионате Греции.

Как сообщает греческое издание Livesport, несколько фанатов встретили главного тренера « » у раздевалки после игры и попросили черногорского специалиста покинуть клуб.

Отмечается, что болельщики потребовали объяснить результаты «Пао» в этом сезоне и не были удовлетворены ответом Радонича о том, что команда постарается играть лучше. Также фанаты поговорили с капитаном «зеленых» .

«Панатинаикос» занимает 15-е место в с результатом 7-12. Следующий матч в турнире команда проведет в четверг против итальянского « ».

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